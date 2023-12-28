Рубль уверенно растет к основным валютам с учетом спроса на ликвидность в день перечисления в бюджет последних налогов года

Москва. 28 декабря. Доллар США, евро и китайский юань активно дешевеют на Московской бирже днем в четверг; рубль уверенно растет к бивалютной корзине с учетом остаточного спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в единый день уплаты налогов.

Курс доллара США составил 89,9 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,37 рубля ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,12 руб./EUR1, подешевев на 1,05 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,23 рубля, до 94,5 руб. Курс китайского юаня упал на 9,1 копейки - до 12,64 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к основным валютам в ходе дневных торгов. Поддержку котировкам продолжает оказывать остаточный спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под налоговые выплаты декабря. Сегодня им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

Доходы и расходы федерального бюджета по итогам 2023 года превысят показатели, заложенные в законе, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "По доходам и по расходам показатели выше, чем планировали. Выросли доходы - выросли расходы. Доходы, в первую очередь, ненефтегазовые, на 3,1 трлн рублей. А нефтегаз в плане - было 8,93 трлн рублей, может быть, будет около 9 трлн рублей", - сказал он в среду журналистам в Москве.

Говоря о расходах, министр отметил: "Основные приросты у нас понятно где (по каким именно статьям расходов бюджета), поэтому рост расходов тоже есть. У нас по плану был 29 трлн рублей бюджет, а по факту - 32,2 трлн рублей". "Общий объем расходов растет. Конечно, переструктурирование расходов идет, но это нормально", - сказал министр.

Он также напомнил, что в текущем году средства ФНБ направляются на сбалансированность бюджета (2,9 трлн рублей). "Раньше мы использовали нашу текущую ликвидность и остатки на казначейском счете, мы же не можем через год переносить наши остатки и забирать у наших получателей, поэтому все, что забирали, будет компенсировано из ФНБ", - сказал министр.

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день, говорится в сообщении ЦБ.

Ранее сообщалось, что Минфин с 7 декабря по 12 января направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 244,8 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит 11,7 млрд рублей.

Дополнительно в течение января 2024 года Банк России также завершит осуществлять продажу валюты в рамках зеркалирования инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в I полугодии 2023 года (0,8 млрд рублей в день).

Таким образом, с 9 по 12 января ЦБ будет продавать валюту на 0,9 млрд рублей в день. Объем операций в остальные дни будет понятен после объявления Минфином суммы операций по бюджетному правилу.

Рубль обладает хорошими шансами на укрепление в начале следующего года в отсутствие внешних потрясений, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Можно сказать, что предпринятые властями меры для обуздания падения рубля четко работают, а спрос на валюту как инструмента хеджирования переноса "лонгов" по акциям и облигациям невелик. В новогодние каникулы отечественные экспортеры продолжат поставлять свою продукцию на мировой рынок, а основной объем продажи валютной выручки придется на первые рабочие дни после праздников. При этом спрос на валюту со стороны импорта в январе-феврале традиционно будет низким. Поэтому в начале нового года в отсутствие внешних потрясений у рубля есть хорошие шансы прибавить в весе. Ближайшей технической поддержкой по паре доллар/рубль по-прежнему выступает отметка 90 руб./$1", - пишет эксперт.

Существенного изменения конъюнктуры российского валютного рынка в оставшиеся дни текущего года не ожидается, считают аналитики отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ).

"На мировых рынках снижение доллара остановилось. До конца текущей недели часть инвесторов может предъявлять дополнительный спрос на валюту, стремясь минимизировать риски в преддверии праздников. С учетом сниженных объемов торгов это может способствовать локальному давлению на рубль. Но мы ожидаем, что при отсутствии неожиданных новостей ситуация существенно не изменится. По оценке, доллар США в оставшиеся два дня уходящего года будет стоить в пределах 91-92 руб./$1", - указывают эксперты в комментарии.

Курс валютной пары доллар/рубль, скорее всего, останется около уровня в 91 руб./$1 на торгах в четверг, период уплаты налогов завершается, а перед праздниками спрос на валюту может повыситься, говорится в аналитическом материале SberCIB Investment Research. Котировки нефти марки Brent могут закончить торговую сессию четверга вблизи $80 за баррель, считают эксперты инвестбанка.

Цены на нефть снижаются в четверг перед публикацией еженедельных данных о запасах энергоносителей в США. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК составляет $78,75 за баррель, что на 1,14% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,12%, до $73,28 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со среды на четверг, показали рост запасов в Штатах на прошлой неделе на 1,837 млн баррелей. В том числе увеличились запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть.

Официальные данные о резервах энергоносителей будут обнародованы министерством энергетики США в четверг в 19:00 МСК. Увеличение запасов нефти в Кушинге, если оно подтвердится, будет зафиксировано по итогам десятой недели подряд - это станет самым длительным периодом их непрерывного повышения с 2016 года.

Ситуация с нападением йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море, вынудившая многие транспортные компании перенаправить танкеры на другие маршруты, привела к подъему цен на нефть почти на 8%. Несмотря на международные усилия по защите судов, многие компании, включая Hapag-Lloyd AG, по-прежнему выбирают обходные пути.