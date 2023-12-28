S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4760-4800п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4760-4800 пунктов в четверг, относительно спокойный характер торгов может сохраниться до конца текущей недели, считает аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов.

"Перед открытием рынка выйдет еженедельная статистика числа обращений за пособием по безработице, по которой не ожидается значительных изменений. Также будут опубликованы предварительные данные динамики оптовых запасов за ноябрь. Прогноз предполагает замедление их сокращения. В начале торгов будет обнародован отчет по незавершенным продажам домов за ноябрь. В консенсус закладывается снижение темпов роста показателя. В течение сессии пройдет ряд аукционов по размещению казначейских облигаций, включая семилетние, - пишет эксперт в материале. - На наш взгляд, амплитуда колебаний может расшириться в начале торгов в связи с макроэкономическими релизами и в середине на фоне результатов аукциона по размещению казначейских облигаций. Предполагаем среднюю внутридневную волатильность при нейтральном балансе рисков. Фьючерс на S&P 500 указывает на ограниченное продолжение роста. Ориентируемся на диапазон 4760-4800 пунктов".

"На наш взгляд, относительно спокойный характер торгов сохранится до конца недели, но завершение года зачастую сопровождается разнонаправленными колебаниями отдельных акций, часть из которых возникает из-за желания инвесторов снизить налоговое бремя путем фиксации убытков по позициям", - указывает Парамонов.

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