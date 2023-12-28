Инвесторам стоит сохранять консервативную стратегию в ОФЗ в 2024г - ПСБ

Инвесторам на рынке рублевых гособлигаций стоит сохранять консервативную стратегию в следующем году, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"2023 год оказался не самым удачным для классических ОФЗ из-за ослабления рубля, роста инфляционных рисков и повышения ключевой ставки с 7,5% до 16% годовых. Наибольшие потери понесли длинные госбумаги - доходность 10-летних ОФЗ выросла на 1,6 п.п., до 11,9% (пиковое значение было достигнуто в октябре, 12,5%). В результате совокупная доходность классических ОФЗ-ПД с фиксированным купоном за 2023 год составила скромные 2% (по индексу RGBI). Флоатеры, привязанные к ставке RUONIA (ОФЗ-ПК), принесли инвесторам примерно 10% за год, - пишут эксперты в стратегии на 2024 год. - За счет ожидаемого снижения ключевой ставки до 12% в 2024 году сдвиг кривой ОФЗ вниз может составить 150-200 б.п., что может принести инвесторам 16-18% по среднесрочным бумагам (5 лет) или 20-23% при увеличении срочности до 10 лет. Фактор аукционов Минфина на следующий год выглядит нейтрально для рынка госбумаг (программа размещения нетто 2,6 трлн руб., гросс - 4,1 трлн руб.): спрос будет поддерживаться ожиданиями снижения ставки, а также отменой послаблений по нормативу ликвидности, один из способов повышения которого для банков - наращивание высоколиквидных активов (в первую очередь ОФЗ)".

"Доходность флоатеров в 2024 году, по нашим оценкам, будет несколько ниже - 14,7% (средний уровень ключевой ставки). При этом в данном типе бумаг отсутствует процентный риск, и по соотношению риск/доходность они остаются интересными и в следующем году. Так, для повышения доходности портфеля всего на 1-3 п.п. через ОФЗ-ПД необходимо нарастить его срочность до примерно 5 лет", - указывают аналитики ПСБ.

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