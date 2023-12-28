"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Мечела" на горизонте года, котировки бумаг могут еще удвоиться с текущих уровней, сообщается в обзоре аналитиков.

"Эмитент в ноябре сохранил объемы выпуска и продаж коксующегося угля на уровне октября и в рамках исторического диапазона. Несмотря на заметное ралли в бумаге с начала текущего года, которое составило более 100%, сохраняем позитивный взгляд на акции компании. В 2024 году закладываем объем производства в 3,8 млн тонн. Акция все еще дешевая - сейчас Р/Е в два раза ниже, чем у металлургов. Главный катализатор - по-прежнему снижение долговой нагрузки", - указывают эксперты.

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