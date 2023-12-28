Рынок акций РФ утром просел ниже 3090п по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля, растет Яндекс

Москва. 26 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг просел на фоне слабости нефти (Brent торгуется ниже $80 за баррель), несмотря на позитивные сигналы с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи опустился ниже 3090 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза" на укреплении рубля. Выросли бумаги "Яндекса" на сообщениях о продолжающемся процессе инкорпорации.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3089,58 пункта (-0,3%), индекс РТС вырос до 1075,88 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,5%.

Доллар просел до 90,45 рубля (-0,83 рубля).

Подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,5%), "Сургутнефтегаза" (-1% и -1,8% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

Подорожали акции "Яндекса" (+1,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,3%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,9%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%).

МКАО "Яндекс" первой из квазироссийских компаний использовало для регистрации в специальный административный район (САР) процедуру инкорпорации - через создание нового юрлица, а не "переезда" старого, сообщил журналистам первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

В среду стало известно, что 26 декабря МКАО "Яндекс" было включено в реестр участников специального административного района в Калининградской области. Днем ранее Банк России принял решение о регистрации выпусков обыкновенных акций и привилегированных акций типа "А" и "Б" МКАО "Яндекс".

Акционеры "Роснефти" на внеочередном собрании в заочной форме утвердили выплату промежуточных дивидендов в размере 30,77 рубля на акцию, сообщила компания вечером в среду. Список акционеров для получения дивидендов составляется по данным реестра на 11 января 2024 года.

ПАО "МГКЛ" (MOEX: MGKL), материнская компания группы "Мосгорломбард", установило цену размещения допэмиссии на уровне 2,5 руб./акция, говорится в его сообщении. Это нижняя граница ранее установленного ценового коридора IPO (2,5-2,55 руб./акция).

Ожидается, что торги начнутся 28 декабря на "Мосбирже" под тикером MGKL. В рамках IPO инвесторам было предложено до 329,16 млн акций новой эмиссии. Привлеченные средства "МГКЛ" планирует направить на развитие компании, в том числе на цифровизацию и расширение розничной сети в Московском регионе.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, нефть немного дешевеет, не оставляя попыток задержаться вблизи $80 за баррель Brent. Китайский рынок вырос на фоне притока средств нерезидентов. Власти КНР продолжают говорить о стимулировании внутреннего спроса в 2024 году, что позитивно для российского экспорта. В целом, спокойный внешний фон не предполагает нарушения консолидации российского рынка. Укрепление рубля оказывает некоторое давление на рублевые бумаги, отмечает аналитик.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" сохраняют краткосрочный прогноз по движению индекса МосБиржи в рамках ценового коридора 3000-3300 пунктов, при этом не ждут до конца года резких движений - обороты снижаются по мере приближения праздников, внешний фон не способствует росту интереса к акциям. Нефть Brent вновь ушла ниже $80 за баррель, рубль укрепляется, что оказывает давление на индекс МосБиржи.

Для начала активного роста должно совпасть слишком много факторов, чтобы это произошло на этой неделе. Однако уже в начале нового года с большей вероятностью индекс возобновит рост и будет стремиться к 3300 пунктам, полагают эксперты "БКС МИ".

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, на финансовых рынках сохраняется позитивный настрой: инвесторы надеются на скорое смягчение денежно-кредитной политики крупнейшими центральными банками.

Рынок акций РФ уже на протяжении двух недель торгуется в узком диапазоне, консолидируясь в районе 3100 пунктов по индексу МосБиржи. Продолжают рост бумаги "Яндекса" благодаря новостям о включении МКАО "Яндекс" в реестр САР Калининградской области.

В четверг на Мосбирже в 16:00 МСК стартуют торги акциями "Мосгорломбарда" после недавнего IPO. Также в четверг состоятся собрания акционеров "Татнефти" и "Магнита", где будут обсуждаться вопросы утверждения дивидендов, напомнил эксперт.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов ожидает продолжения консолидации индекса МосБиржи около отметки 3100 пунктов.

"Не ждем принципиальных изменений и сегодня. Быть может, рынок в целом будет тяготеть к небольшому снижению из-за дешевеющей нефти, которая не смогла закрепиться выше $80 за баррель Brent", - отмечает эксперт.

Четвертый день подряд продолжается укрепление рубля. Таким образом, можно сказать, что предпринятые властями меры для обуздания падения рубля четко работают, а спрос на валюту как инструмента хеджирования переноса "лонгов" по акциям и облигациям невелик, считает Антонов.

В новогодние каникулы отечественные экспортеры продолжат поставлять свою продукцию на мировой рынок, а основной объем продажи валютной выручки придется на первые рабочие дни после праздников. При этом спрос на валюту со стороны импорта в январе-феврале традиционно будет низким. Поэтому в начале нового года, в отсутствие внешних потрясений, у рубля есть хорошие шансы прибавить в весе. Ближайшей технической поддержкой по паре доллар-рубль по-прежнему выступает отметка 90 руб./$1, полагает представитель "Алор Брокер".

В США в среду индексы акций выросли на 0,1-0,3%, при этом Dow Jones (+0,3%, до 37656 пунктов) обновил рекорд, а S&P500 (+0,1%) находится в шаге от исторического максимума, достигнутого в январе 2022 года.

S&P 500 с начала года подскочил на 24,4%. Индикатор может завершить в "плюсе" девятую неделю подряд, чего на наблюдалось с 2004 года.

Ралли на американском рынке акций поддерживают надежды на дальнейшее замедление инфляции и скорое смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский индекс ASX Australia вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,5%), "плюсуют" Европа (индексы CAC40, FTSE, DAX растут на 0,02-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

На рынке Японии инвесторы фиксируют прибыль после существенного роста индекса в этом году - примерно на 28%, пишет Trading Economics.

Розничные продажи в Японии в ноябре увеличились на 5,3% в годовом выражении, сообщило в четверг министерство экономики, торговли и промышленности страны. Таким образом, темпы повышения ускорились с 4,1% в октябре и превзошли средний прогноз аналитиков, составлявший 5%. Рост розничных продаж в стране длился 21-й месяц подряд.

Розничные продажи в Южной Корее в ноябре выросли на 1% относительно предыдущего месяца, после снижения в октябре на 0,8%. Промышленное производство увеличилось на 5,3% в годовом выражении и на 3,3% относительно октября, что превысило прогнозы аналитиков на уровне 3% и 1% соответственно.

На нефтяном рынке цены утром в четверг стабилизировались после падения накануне на сигналах о том, что предложение сырья на рынке превышает спрос.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $79,64 за баррель (+0,01% и -1,8% в среду), февральская цена WTI - $74,01 за баррель (-0,1% и -1,9% накануне).

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со среды на четверг, показали рост запасов в США на прошлой неделе на 1,837 млн баррелей. В том числе увеличились запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть.

Официальные данные о резервах энергоносителей будут обнародованы министерством энергетики США в четверг в 19:00 МСК. Увеличение запасов нефти в Кушинге, если оно подтвердится, будет зафиксировано по итогам десятой недели подряд - это станет самым длительным периодом их непрерывного повышения с 2016 года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-17%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-6,3%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-4,6%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-4,3%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-4,2%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-3,8%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-3,8%).

Выросли "префы" "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+6,6%), бумаги "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+4,6%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+3,6%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,3%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 12,24 млрд рублей (из них 1,92 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 1,14 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 869,54 млн рублей на акции "Газпрома").