Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет статистика из США:

- Незавершенные продажи на рынке недвижимости в США за ноябрь;

- Данные о первичных обращениях за пособием по безработице в Соединенных Штатах;

- Недельные данные по коммерческим запасам нефти от Минэнерго США (EIA);

- Недельные запасы нефтепродуктов в США.

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