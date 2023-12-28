Вероятна консолидация индекса Мосбиржи на торгах в четверг - "Алор Брокер"

Вероятно в целом продолжение консолидации индекса Мосбиржи на торгах в четверг, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Индекс Мосбиржи закрылся в среду практически без изменений. Таким образом, картина по индикатору не меняется - продолжается консолидация около отметки 3100 пунктов. Не ждем принципиальных изменений и в четверг. Быть может, рынок в целом будет тяготеть к небольшому снижению из-за нефти, которая не смогла закрепиться выше $80 за баррель. "Лучше рынка" могут быть бумаги золотодобывающих компаний", - указывает эксперт в комментарии.

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