Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 28 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом торги в среду, причем S&P 500 находится в шаге от исторического максимума, достигнутого в январе 2022 года, а Dow Jones обновил рекорд. S&P 500 с начала года подскочил на 24,4%. Индикатор может завершить в плюсе девятую неделю подряд, чего на наблюдалось с 2004 года. Ралли на американском рынке акций поддерживают надежды на дальнейшее замедление инфляции и скорое смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг показывают в основном позитивную динамику, исключением выступает только рынок Японии. Японский Nikkei 225 по итогам торгов снизился на 0,42%. По мнению экспертов, инвесторы фиксируют прибыль после существенного роста индекса в этом году - примерно на 28%. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 мск увеличился на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 2,3%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 мск прибавил 1,2%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 повысился на 0,7% и завершил торги на максимальной отметке за 20 месяцев - с апреля 2022 года.

В свою очередь цены на нефть корректируются вверх в четверг утром после падения накануне на сигналах о том, что предложение сырья на рынке превышает спрос. Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со среды на четверг, показали рост запасов в США на прошлой неделе на 1,837 млн баррелей. В том числе увеличились запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть. Официальные данные о резервах энергоносителей будут обнародованы министерством энергетики США в четверг в 19:00 мск. Увеличение запасов нефти в Кушинге, если оно подтвердится, будет зафиксировано по итогам десятой недели подряд - это станет самым длительным периодом их непрерывного повышения с 2016 года.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $79,83 за баррель, что на 0,23% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 1,8%, до $79,65 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,15%, до $74,22 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов упала на 1,9%, до $74,11 за баррель.

Опасения в отношении перспектив спроса, особенно в Китае, усиливаются, отмечает аналитик CIBC Private Wealth Ребекка Бабин, слова которой приводит Market Watch. Потребление нефти в КНР, которое было довольно высоким в первые три квартала текущего года, ослабевает, отмечает она. "Отсутствие уверенности в перспективах китайской экономики в 2024 году является главным фактором, беспокоящим участником рынка, - говорит Бабин. - Второй по значимости фактор, вызывающий опасения, это возможность того, что добыча в США будет превышать прогнозы, как это было в 2023 году".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 27 декабря практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 14,697 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,652 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос на 0,06% и составил 105,88 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,09%, поднявшись до 872,53 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "СИБУР Холдинг БО-03" (+1,3%), "АФК Система-1P-19" (+0,86%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,64%), а в лидерах снижения - облигации "Автодор-003Р-02" (-1%), "Эталон-Финанс-П03" (-0,39%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (-0,36%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Балтийский лизинг" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-П09 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 25 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 15,9% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 17,11% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,5% от номинала будут погашены в даты окончания 1-35-го купонов, еще 12,5% номинала - в дату окончания 36-го купона.

Кроме того, ООО "Балтийский лизинг" установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-П05 на уровне 0,01% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск на 3 млрд рублей в июле 2022 года по ставке полугодового купона 10,9% годовых до оферты с исполнением 16 января 2024 года.

ПАО "Сегежа групп" (MOEX: SGZH) завершило размещение облигаций серии 003P-03R со сроком обращения 2,75 года, реализовав 90,88% эмиссии на 4,5 млрд рублей. Компания начала размещение выпуска номинальным объемом 5 млрд рублей 6 декабря. Величина спреда к ставке RUONIA была установлена в размере 3,8% годовых. Ставки купонов квартальные и рассчитываются по формуле: среднее значение RUONIA плюс спред.

ООО "Фармфорвард" завершило размещение 3-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опционы) в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го и 24-го купонов. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ООО "CЕЛЛ-Сервис" (Новосибирск) завершило размещение 4-летних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Облигации на 62,5 млн рублей (или 25% выпуска) приобрел МСП банк, выступив якорным инвестором. Ставка 1-16-го купона составит 19,5% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 21,35% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 7,5% от номинала будет погашено в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, еще 62,5% - в дату окончания 48-го купона. Кроме того, будет предусмотрен call-опцион в дату окончания 30-го купона.

ООО "Технология" завершило размещение облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей со сроком обращения 1,5 года. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 18,5% годовых, купоны ежемесячные. Предусмотрен call-опцион через год.

ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) установило ставку 18-го купона облигаций серии БО-05 на уровне 15% годовых. Десятилетний выпуск объемом 2,4 млрд рублей был размещен в июле 2015 года по ставке 13% годовых. Ставка текущего купона - 8,8% годовых. 15 января по выпуску предстоит исполнение оферты.

Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) (МКБ) установил ставки 12-21-го купонов облигаций 15-й серии объемом 5 млрд рублей на уровне 15% годовых. Банк разместил выпуск в июле 2018 года по ставке 12% годовых.

ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" установило ставку 2-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,2% годовых. Размещение выпуска 4-летних облигаций номинальным объемом 150 млн рублей началось 11 декабря, на текущий момент размещены бумаги на сумму 93,957 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,5% годовых. Ставка 2-48-го купонов переменная и рассчитываться по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Купоны ежемесячные.

ПАО "Группа "Черкизово" (MOEX: GCHE) приобрело по оферте 5 млн 866 тыс. 490 облигаций серии БО-001P-04 по цене 100% от номинала, или 97,8% эмиссии. Пятилетний выпуск объемом 6 млрд рублей был размещен в декабре 2020 года по ставке квартального купона 6,4% годовых. Ставка 13-20-го купонов установлена на уровне 0,1% годовых.