Предпосылок для сильного снижения или роста индекса Мосбиржи пока нет - БКС Экспресс

Предпосылок для сильного снижения или роста индекса Мосбиржи в оставшиеся две торговые сессии текущего года нет, но в целом ожидания на ближайшие недели умеренно позитивные, говорится в обзоре эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Российский рынок акции вторую неделю стоит на одном месте, консолидируясь около 3100 пунктов по индексу Мосбиржи. Объемы торгов остаются на среднем уровне и не снижаются, несмотря на предновогоднюю неделю. По индексу сложившаяся техническая картина по-прежнему не меняется. Все ключевые уровни остаются, можно лишь отметить, что постепенно поднимается нижняя граница годового растущего тренда. Сейчас она пришла к круглой отметке 3000 пунктов. Около этого же уровня проходит и граница широкого боковика последних месяцев, - пишет аналитик. - Предпосылки для сильного снижения или роста в оставшиеся две сессии года не наблюдаются. Но в целом ожидания на ближайшие недели умеренно позитивные. Фактором поддержки выступают комфортные цены на нефть, а также потенциальное реинвестирование дивидендов от крупных эмитентов. Притоки капитала на рынок за счет этого фактора могут продолжаться до конца января, так что даже просто нейтрального фона может оказаться достаточно, чтобы индекс Мосбиржи вырос в ближайшие недели. Важным промежуточным препятствием выступает отметка 3240 пунктов. Если она будет пройдена, то это станет сигналом в пользу "штурма" верхней границы боковика с дальнейшим импульсом ускорения при пробое 3290 пунктов".

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