Возможна консолидация котировок нефти около $79-80/барр. в ближайшее время - БКС Экспресс

Возможна консолидация котировок нефти марки Brent около $79-80 за баррель в ближайшее время при отсутствии значимых новостей, считают аналитики БКС Экспресс.

"Цены на нефть перешли к снижению в среду, корректируя рост предыдущих дней. Постепенное восстановление судоходства в Красном море дает участникам рынка повод зафиксировать прибыль по длинным позициям, сокращая риски на праздничный период. Пока рано говорить, что тема нападений в Красном море уходит с повестки. Новые прецеденты не исключаются, но ключевые перевозчики возобновляют маршруты через Суэцкий канал, а значит, готовы ставить свои деньги на то, что проблемы с атаками хуситов больше не возникнут, - пишут эксперты в обзоре. - Фьючерсы на нефть марки Brent вернулись в торговый диапазон конца прошлой недели, растеряв рост предыдущего дня. Такая динамика говорит в пользу гипотезы, что ценовые значения $79-80 за баррель на текущий момент близки к справедливым уровням. При отсутствии значимых новостей котировки могут консолидироваться вблизи этих значений. В четверг утром фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в районе $79,8 за баррель".

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