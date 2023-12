Уолл-стрит выросла по итогам торгов в среду. Фондовые индексы стран АТР в четверг показывают позитивную динамику, исключение- рынок Японии. Цены на нефть стабилизировались в четверг утром.

Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом торги в среду, причем S&P 500 находится в шаге от исторического максимума, достигнутого в январе 2022 года, а Dow Jones обновил рекорд.

S&P 500 с начала года подскочил на 24,4%. Индикатор может завершить в плюсе девятую неделю подряд, чего на наблюдалось с 2004 года.

Ралли на американском рынке акций поддерживают надежды на дальнейшее замедление инфляции и скорое смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

"Если не считать традиционного "ралли Санта-Клауса", любой рост акций на этой неделе, скорее всего, можно отнести на счет высокой вероятности мягкой посадки в экономике США, о которой свидетельствуют последние макроэкономические статданные", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Акции T-Mobile US Inc. подорожали на 0,7% на новости, что японская SoftBank Group получит акции компании на сумму $7,6 млрд в рамках соглашения, заключенного при слиянии T-Mobile US со Sprint Corp. в 2020 году.

Цена бумаг Bit Digital, занимающейся майнингом биткойнов, выросла на 18,7% после того, как компания объявила о планах удвоить майнинговые мощности вдвое в 2024 году.

Капитализация Coherus BioSciences подскочила на 23,6%. Американский регулятор одобрил разработанное компанией устройство для автоматического проведения инъекций.

Рыночная стоимость Cytokinetics взлетела на 82,6% на новости о позитивных результатах клинических испытаний препарата от гипертрофической кардиомиопатии.

Котировки акций другой фармкомпании, Iovance Biotherapeutics (SPB: IOVA), упали на 18,7% после приостановки испытаний её противоракового препарата.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,3% и составил 37656,52 пункта. Лидерами роста в индикаторе стали акции Walmart Inc. (SPB: WMT), подорожавшие на 1%.

Значение Standard & Poor''s 500 выросло на 0,14% - до 4781,58 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,16% и составил 15099,18 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг показывают позитивную динамику, исключением выступает только рынок акций Японии.

Японский Nikkei 225 к 8:29 мск снизился на 0,3%. По мнению экспертов, инвесторы фиксируют прибыль после существенного роста индекса в этом году - примерно на 28%, пишет Trading Economics.

Розничные продажи в Японии в ноябре увеличились на 5,3% в годовом выражении, сообщило в четверг министерство экономики, торговли и промышленности страны. Таким образом, темпы повышения ускорились с 4,1% в октябре и превзошли средний прогноз аналитиков, составлявший 5%. Рост розничных продаж в стране длился 21-й месяц подряд.

Наиболее сильное снижение показывают котировки акций транспортных компаний Kawasaki Kisen Kaisha (-4,1%), Nippon Yusen K.K. (-3,4%) и Mitsui O.S.K. Lines (-3,3%), которые существенно подорожали по итогам торгов в среду.

Кроме того, дешевеют бумаги технологических компаний, в том числе Advantest Corp. - на 2,2%, Tokyo Electron - на 0,5%, Renesas Electronics Corp. - на 0,2%, SoftBank Group - на 0,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 мск увеличился на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 2,3%.

В число лидеров подъема на Гонконгской фондовой бирже входят акции автодилера Zhongsheng Group, подорожавшие на 6,8%, автопроизводителей Geely и Li Auto (SPB: LI) - на 6,3% и 5,6% соответственно, интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 6%.

Также поднимается стоимость выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (SPB: 1810) - на 0,9%, ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2,1% и 4,2% соответственно, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 3,9%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,4%, фармацевтической Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 4%, телекоммуникационной China Mobile (SPB: 941) - на 1,1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 мск прибавил 1,2%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, практически не изменилась относительно уровня на закрытие предыдущих торгов.

Котировки акций авиаперевозчика Korean Air Lines поднялись на 1,3%, сталелитейной Posco - на 1%, автомобильной Hyundai Motor - на 2%.

Розничные продажи в Южной Корее в ноябре выросли на 1% относительно предыдущего месяца. В октябре было зафиксировано их снижение на 0,8%.

Промышленное производство увеличилось на 5,3% по сравнению с ноябрем 2022 года и на 3,3% относительно октября этого года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем показателей на 3% и 1% соответственно.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 повысился на 0,7% и завершил торги на максимальной отметке за 20 месяцев - с апреля 2022 года.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компании мира BHP и Rio Tinto выросли на 0,9%, нефтяных Woodside Energy и Santos - на 0,5% и 0,3% соответственно.

Цены на нефть стабилизировались в четверг после падения накануне на сигналах о том, что предложение сырья на рынке превышает спрос.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со среды на четверг, показали рост запасов в США на прошлой неделе на 1,837 млн баррелей. В том числе увеличились запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть.

Официальные данные о резервах энергоносителей будут обнародованы министерством энергетики США в четверг в 19:00 мск. Увеличение запасов нефти в Кушинге, если оно подтвердится, будет зафиксировано по итогам десятой недели подряд - это станет самым длительным периодом их непрерывного повышения с 2016 года.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $79,61 за баррель, что на $0,04 (0,05%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1,42 (1,8%), до $79,65 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,09 (0,12%), до $74,02 за баррель. Накануне стоимость контрактов упала на $1,46 (1,9%), до $74,11 за баррель.

Опасения в отношении перспектив спроса, особенно в Китае, усиливаются, отмечает аналитик CIBC Private Wealth Ребекка Бабин, слова которой приводит Market Watch. Потребление нефти в КНР, которое было довольно высоким в первые три квартала текущего года, ослабевает, отмечает она.

"Отсутствие уверенности в перспективах китайской экономики в 2024 году является главным фактором, беспокоящим участником рынка, - говорит Бабин. - Второй по значимости фактор, вызывающий опасения, это возможность того, что добыча в США будет превышать прогнозы, как это было в 2023 году".