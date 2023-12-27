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27 декабря 2023 года 19:45

Рынок акций РФ в среду умеренно подрос вслед за миром, индекс МосБиржи не смог удержать 3100п из-за укрепления рубля

Москва. 27 декабря. Рынок акций РФ в среду сохранил консолидационные настроения при смешанной динамике цен blue chips, попытки "быков" разогреть индексы на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры нивелировались просевшей нефтью после роста (Brent опустилась к $80,3 за баррель). Индекс МосБиржи остался ниже рубежа 3100 пунктов из-за укрепления рубля, лидерами роста выступили бумаги финансовых компаний во главе с "Яндексом", а также акции нефтяников; упали акции "Газпром нефти" (-7,5%) после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев (бумаги не входят в расчет основных индексов).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3097,49 пункта (+0,1%, утром индекс поднимался выше 3112 пунктов), индекс РТС - 1068,71 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 4%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 91,32 рубля (-0,35 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (+4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,3%), OZON (MOEX: OZON) (+0,7%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%).

Акции "Газпром нефти" подешевели до 860,65 рубля (-7,5%; дивиденды за 9 месяцев - 82,94 рубля на акцию), объем торгов превысил 4,763 млрд рублей.

Также снизились акции Polymetal (MOEX: POLY) (-3,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,5% и -0,5% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,2% "префы").

Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что первая очередь завода по производству сжиженного природного газа "НОВАТЭКа" - "Арктик СПГ 2" - фактически начала работать, первые отгрузки ожидаются в первом квартале 2024 года.

Новак отметил, что РФ сейчас занимает 4-е место по объемам поставок СПГ на экспорт. Ожидается, что по итогам 2023 года российские предприятия произведут порядка 33 млн тонн СПГ - примерно 8% от мирового рынка.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рост индекса МосБиржи вечером сдержали просевшая нефть и укрепление рубля. В целом на нефтяном рынке в настоящее время недостаточно драйверов для уверенного закрепления цены Brent выше $80 за баррель.

Внешний фон в целом был позитивным, западные площадки возвращаются к торгам после празднования католического Рождества. Китайские и европейские биржи торговались в основном в умеренном "плюсе". Акционеры "Магнита" и "Татнефти" на собраниях в четверг обсудят вопрос утверждения дивидендов. При отсутствии ярких новостей активность на российском рынке в оставшиеся торговые сессии декабря может оставаться минимальной. Прогноз по индексу МосБиржи на 28 декабря - 3025-3125 пунктов, считает Бахтин.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, локальный позитивный тренд на рынке акций РФ сохраняется. Низкий объем торгов обусловлен приближающимися праздниками. Росту сопутствует отсутствие негативного новостного фона.

Вечером в среду в России выйдут важные данные с рынка труда, а также по динамике ВВП. Данные вряд ли удивят: уже очевидно, что уровень безработицы останется низким, темпы роста экономики останутся достаточно высокими.

В США на рынке акций сохраняется оптимизм. Активная фаза роста началась после замедления инфляции и понижения прогнозов по этому показателю со стороны ФРС США на 2023-2024 годы. Это говорит о возможном начале смягчения монетарной политики ФРС в будущем году. Индекс S&P 500 торгуется в шаге от исторического максимума 4818,62 пункта. Не исключено, что уже в ближайшее время он будет обновлен. Фиксация прибыли может начаться в случае публикации негативной статистики, но уже в следующем году, считает эксперт.

Поддержку ценам на нефть продолжают оказывать слабеющий доллар и возможные перебои с поставками из-за нападения хуситов на танкеры в Красном море. Пока проблема не будет решена, на краткосрочном горизонте цены будут ощущать поддержку покупателей. Одновременно с этим рынки продолжают следить за развитием ситуации с ОПЕК после того, как Ангола покинула организацию. Существуют опасения, что из-за разногласий в ОПЕК из состава могут выйти другие участники - этот фактор может сдерживать рост цен, полагает Алексеев.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, рынок акций РФ спокойно двигается к финалу календарного года. Поток корпоративных новостей становится скудным. Одним из поставщиков интересных заявлений был вице-премьер правительства РФ Александр Новак, который заявил, что около половины нефтяного экспорта РФ приходится на Китай, а 40% - на Индию.

Также Новак сообщил, что "Газпром" и китайская CNPC достигли принципиального соглашения о том, что проект "Сила Сибири 2" будет реализован, а в текущий момент идет обсуждение экономических условий - принципы формирования цены поставок, коммерческие аспекты реализации.

Для сектора застройщиков появились очередные неприятные новости: ЦБ РФ с 1 марта повышает для банков надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы ограничить риски закредитованности граждан, отметил аналитик.

Бумаги "Яндекса" вошли в список индексных лидеров роста. Как пишет Forbes, несколько участников пула потенциальных инвесторов в российский бизнес "Яндекса" могли аккумулировать значительный пакет акций головной компании Yandex N.V. Аккумулированный пакет может составлять до 45%, а среди инвесторов, в частности, может быть владелец холдинга "Интеррос" и президент "Норникеля" Владимир Потанин, обратил внимание Кочетков.

Тем временем, нефть поползла вниз на фоне известий, что судоходная компания Maersk планирует возобновить маршруты через Суэцкий канал под прикрытием военных кораблей коалиции, участвующей в операции "Страж процветания". Плюс к этому Caspian Pipeline Consortium (КПК) возобновил отгрузку из Новороссийского порта после приостановки из-за штормовой погоды. В сторону роста нефть могут подтолкнуть данные по запасам в США (эксперты ожидают сокращения резервов), полагает аналитик.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, оптимизм представителей государства в отношении макроэкономических показателей России за текущий и будущий год, а также прогнозы компаний в отношении их финансовых результатов обеспечивают котировки отечественного рынка акций поводом для умеренного движения вверх. Драйверов для более выраженной позитивной динамики на данный момент нет.

В лидеры роста в среду на ожиданиях увеличения инвестиций в энергосистему Дальнего Востока вышли бумаги ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+8%), хотя в целом новостной фон вокруг компании нейтрален. В числе аутсайдеров из-за закрытия реестра акционеров для получения дивиденда оказалась "Газпром нефть".

Нефть в среду просела, на котировки повлияло заявление Минэнерго США о планах в марте возобновить закупки сырья для пополнения стратегических резервов в объеме около 3 млн баррелей. Прогноз для индекса МосБиржи на четверг - диапазон 3000-3100 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+7,5%) в среду продолжили покорение исторических вершин, показывая с начала текущего года самый лучший результат в индексе МосБиржи (акции выросли почти вчетверо) на фоне увеличения товарооборота с Индией и Китаем.

В "Татнефти" инвесторы 28 декабря ждут одобрения акционерами дивидендов за III квартал в размере 35,17 руб. (текущая доходность 5%) с закрытием реестра 9 января. Ранее в декабре собрание акционеров было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI устремились в район поддержек $80 и $74,5 за баррель соответственно в рамках коррекции после уверенного роста накануне. Еженедельные данные по запасам Минэнерго США на этот раз будут опубликованы в четверг.

На зарубежных фондовых площадках в среду наблюдается умеренный оптимизм в условиях отсутствия важных экономических сигналов. Большинство западных рынков завершают год в уверенном плюсе благодаря способности крупнейших экономик избежать рецессии, отмечает Кожухова.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,4-0,5%, при этом Dow Jones (+0,4%) закрылся на второй по высоте отметке в истории, S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq (+0,5%) обновили максимумы с января 2022 года.

Инвесторы оценивали новости компаний в ожидании снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в следующем году.

Шансы на то, что ФРС снизит ставки по крайней мере на 25 базисных пунктов в марте, оцениваются трейдерами в 82%, по данным CME FedWatch.

Как стало известно на минувшей неделе, рост индекса PCE Core - ключевого индикатора для Федрезерва при оценке рисков инфляции - замедлился в ноябре в помесячном выражении до 0,1% с 0,2% месяцем ранее, в годовом - до 3,2% с 3,5%, что повышает вероятность понижения процентных ставок регулятором.

Тем временем индикатор Chicago Fed National Activity Index (CFNAI), отражающий активность в экономике США, вырос до плюс 0,03 пункта в ноябре с минус 0,66 пункта месяцем ранее, сообщил во вторник рассчитывающий его Федеральный резервный банк (ФРБ) Чикаго. Положительное значение индекса говорит о росте активности, отрицательное - о снижении.

В Азии в среду также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%), растет Европа (индексы DAX, FTSE прибавляют 0,1-0,3%, CAC 40 потерял менее 0,1%), стабильны США (к 18:50 МСК индексы изменились на 0,1%).

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в ноябре увеличилась на 29,5% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, сообщило Государственное статистическое управление. Таким образом, рост был зафиксирован по итогам четвертого месяца подряд. К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней ($2,82 млн).

На нефтяном рынке вечером в среду котировки умеренно скорректировались после обновления декабрьских максимумов накануне, инвесторы продолжают оценивать обстановку в Красном море.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $80,33 за баррель (-0,9% и +2,5% накануне), февральская цена WTI - $74,83 за баррель (-1% и +2,7% во вторник).

Йеменские повстанцы-хуситы атаковали еще одно грузовое судно в Красном море, сообщил во вторник телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на военного представителя мятежников Яхью Сареа. По его словам, экипаж коммерческого судна MSC United трижды проигнорировал предупредительные сигналы, после чего повстанцы запустили по нему ракеты.

Также во вторник Управление морских торговых операций Соединенного Королевства заявило о взрывах и пусках ракет в Красном море недалеко от порта Ходейды.

Ранее датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS сообщила о планах возобновить перевозки в Красном море после реализации международной миссии по обеспечению безопасности судов. Управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес, чьи слова приводит MarketWatch, назвал миссию позитивным шагом к восстановлению безопасных морских перевозок в регионе.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" выросли акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+16,5%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+15,5%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+8%), "Совкомфлота" (+7,5%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+7,1%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+6,1%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+5,9%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+5,2% и +16,8% "префы").

Подешевели акции ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-5%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-4,5%), акции ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-4,5%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-4%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-3,6%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-3,5%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-3,5%).

Отыграли утренний дивидендный "гэп" акции "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (-0,02%, до 5363 рублей; выплаты за 9 месяцев - 135 рублей на акцию).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 50,13 млрд рублей (из них 5,09 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 4,18 млрд рублей на бумаги "Совкомфлота" и 4,05 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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