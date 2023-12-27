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27 декабря 2023 года 19:35

Рубль в среду развернулся вверх и умеренно подорожал к доллару, остался в небольшом минусе к евро на фоне их динамики на глобальном рынке

Москва. 27 декабря. Доллар США перешел к снижению, евро остался в небольшом плюсе на Московской бирже по итогам торгов среды. Рубль в одни из последних торгов уходящего года незначительно изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 91,27 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 39 копеек ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 101,17 руб./EUR1, подорожав на 11,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,28 копейки, до 95,73 руб. Курс китайского юаня опустился на 5,3 копейки - до 12,74 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги среды смешанной динамикой к основным валютам на фоне сильного укрепления пары "евро-доллар" на рынке Forex. Доллар США падает к большинству мировых валют, в том числе к евро, благодаря надеждам участников рынков на дальнейшее замедление инфляции и скорое смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). В настоящий момент вероятность того, что Федрезерв снизит ставку уже в марте, оценивается трейдерами в 80%. Рынок ждет уменьшения ставки ФРС на 150 базисных пунктов в течение всего 2024 года.

Определенную поддержку котировкам продолжает оказывать остаточный спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в рамках подготовки к налоговым выплатам декабря. В четверг, 28 декабря, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

Напротив, давление на рубль исходит от цен на нефть, которые завершают год в минусе впервые с 2020 года на фоне опасений излишка нефти на мировом рынке, даже несмотря на новые сокращения добычи странами ОПЕК+. Кроме того, участники рынка закрывают позиции перед длительными новогодними каникулами, с этим же фактором может быть связан дополнительный спрос на валюту.

Банк России планирует включить в перечень крупнейших экспортеров, представляющих информацию о своих активах и обязательствах, компании, у которых в 2023 году экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысит $1 млрд, говорится в сообщении ЦБ, опубликованном во вторник вечером.

В результате перечень таких экспортеров увеличится примерно вдвое. Соответствующий проект указания размещен для обсуждения. Предложения и замечания принимаются до 17 января 2024 года включительно.

Список этих экспортеров публиковаться не будет. ЦБ будет уведомлять компании о включении в него в индивидуальном порядке.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта на торгах в среду умеренно укрепилась к доллару и подешевела относительно евро. "Вчера стало известно о том, что ЦБ намерен увеличить перечень экспортеров, предоставляющих регулятору информацию о выручке и активах. Введение обязательной продажи валютной выручки крупными экспортерами в октябре оказало поддержку рублю, во многом повлияв на его укрепление в октябре-ноябре. Несмотря на снижение цен на нефть, которая сейчас торгуется ниже уровней октября, обязательная продажа выручки, вероятно, будет оказывать поддержку российской валюте и в следующем году", - говорит Беспалов.

"Российский рубль сейчас поддерживает налоговый период, снижающейся на глобальном рынке доллар США, а также снижение давления на котировки сезонного фактора, что обеспечивает определенную стабильность. В следующем году рубль может продолжить попытки к укреплению. С одной стороны, спрос на валюту может остаться пониженным со стороны импортеров, с другой стороны, ЦБ в 2024 году возобновляет продажу валюты на открытом рынке в рамках зеркалирования сделок со средствами из ФНБ. Также сохранится жесткая денежно-кредитная политика регулятора", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

Нефть дешевеет в среду в условиях слабой активности торгов из-за праздников. Цены опустились с месячных максимумов, несмотря на сообщение о том, что йеменские повстанцы-хуситы атаковали еще одно грузовое судно в Красном море.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК понизилась на 0,78%, до $80,39 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,98%, до $74,83 за баррель.

Нефтегазовые доходы российского бюджета по итогам 2023 года составят около 9 трлн рублей, что соответствует уровню 2021 года, но ниже результата прошлого года, когда на рынке были высокие цены на нефть, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, доля Китая в экспорте нефти и нефтепродуктов из РФ в 2023 году составляет 50%, на Индию приходится 40%. Доля поставок в Европу сократилась примерно в 10 раз, добавил он. "Если раньше в Европу поставлялось порядка 40-45% нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта, то по итогам этого года мы ожидаем, что это будет не более 4-5%", - сказал вице-премьер.

Россия ожидает, что диапазон колебания цен на нефть марки Brent в 2024 году составит $80-85 за баррель, сообщил также Новак. "Такие примерно цифры у нас учитывались при формировании прогноза социально-экономического развития на следующий год", - сказал он.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 28 декабря всего на 0,18 копейки, до 91,7051 руб./$1, и увеличил курс евро на 22,73 копейки, до 101,3451 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг опустился на 7,11 копейки по отношению к среде и составил 91,6678 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 2,66 копейки и составил 91,6685 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 848,942 млн, из которых $627,739 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 221,203 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился в среду относительно прошлой пятницы на 34,54 копейки, до 101,3291 руб./EUR1. Торги контрактами по евро расчетами "сегодня" не проводились в понедельник и вторник из-за празднования Рождества в европейских странах. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился относительно вторника на 21,17 копейки, до 101,3291 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR685,917 млн, из которых EUR179,365 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR506,552 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 26 декабря опустилась на 5 базисных пунктов - до 15,25% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц осталась на прежнем уровне - 15,2% годовых, на 3 месяца - повысилась в среду относительно вторника на 3 базисных пункта, до 14,4% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 12,36% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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