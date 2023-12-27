27 декабря 2023 года 19:04
Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST
Москва. 27 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries); активность торгов в целом была очень низкой из-за ухода большинства участников рынка на рождественские и Новогодние каникулы. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 63,38% от номинала (доходность - 10,03% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 67,23% от номинала (их доходность не изменилась и составила 9,2% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 6 базисных пунктов). Котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году выросли за день всего на 1 базисный пункт - до 32,41% от номинала (доходность - 15,94% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день всего на 1 базисный пункт - до 55,02% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов, составив 31,77% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене, которая составила 54,01% от номинала (их доходность увеличилась на 2 базисных пунктов, до 23,51% годовых); котировки евробондов РФ с погашением в 2029 году также остались на уровне вторника - 49,9% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 19,94% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также не изменилась, составив 65,28% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 27 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в среду умеренно позитивную динамику, глобальные инвесторы строят прогнозы для финансовых рынков и денежно-кредитной политики на следующий год.
Доходность 10-летних US Treasuries опустилась в ходе торгов 27 декабря на 6 базисных пунктов, составив 3,84% годовых. Показатель для 2-летних бумаг снизился на 2,5 базисного пункта - до 4,27% годовых.
Федеральная резервная система (ФРС) по итогам декабрьского заседания спрогнозировала, что процентные ставки будут снижены трижды в следующем году. Дальнейшие снижения ожидаются в 2025 и 2026 годах на фоне замедления инфляции. Рынки ожидают, что в январе Федрезерв оставит ставки на прежнем уровне, при этом оценивают вероятность сокращения стоимости заимствований на заседании в марте более чем в 84%, по данным FedWatch от CME Group.
Опубликовано: /Финмаркет/
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