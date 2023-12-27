Цена нефти Brent стабилизируется в диапазоне $80-90/барр. в 2024 году - Freedom Finance Global

Цена нефти Brent стабилизируется в диапазоне $80-90 за баррель в 2024 году, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Цена Brent в 2024 году будет варьироваться в пределах $80-90 за баррель, так как эти уровни комфортны для стран, входящих в договор ОПЕК+, которые в 2023 году проявляли настойчивость, добровольно сокращая объемы производства углеводородного сырья, - пишет эксперт. - Участники соглашения об ограничении добычи наверняка продолжат регулировать рынок, создавая для себя комфортные цены продажи углеводородов даже в случае снижения глобального спроса на нефтепродукты, вследствие вероятного замедления роста мировой экономики в 2024 году".

По мнению Чернова, на этом фоне можно ожидать повышения выручки российских нефтяных компаний в годовом выражении, так как дисконт российского сорта экспортной нефти Urals на мировом рынке сократился с 34% на начало уходящего года до 15%. Однако риски сокращения экспорта нефти из России остаются достаточно высокими из-за увеличения внешнего санкционного давления, считает аналитик. Альтернативные логистические маршруты (СМП) и импортеры приносят меньше прибыли, чем компании зарабатывали ранее на экспорте в страны ЕС.

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