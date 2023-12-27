Среднегодовая цена нефти Brent в 2024г составит $85/барр. - ПСБ

Среднегодовая цена нефти Brent в 2024 году составит $85/барр. против $82/барр. в 2023 году, отмечается в стратегии Промсвязьбанка (ПСБ) на следующий год.

"Рынок будет практически сбалансирован по спросу-предложению, - уверены аналитики. - Выход Китая на пиковые уровни по потреблению и сокращение добычи странами ОПЕК+ будут нивелированы активным ростом добычи в США и Канаде, а также вероятной, пусть и временной, просадкой спроса в развитых странах из-за торможения экономик Запада. Активного увеличения добычи нефти Венесуэлой и Ираном не ожидаем из-за необходимости инвестиций. Поддержку продолжат оказывать снижение долларовых ставок и более слабые позиции доллара, повышающие интерес спекулянтов к сырьевым товарам".

Война между Израилем и ХАМАС в 2023 году не повлияла на логистику нефти, но этот риск, на взгляд экспертов, остаётся актуальным. В случае вовлечения в конфликт арабских стран геополитическая премия в цене нефти ($10-15/барр.) может вернуться.

"Эмбарго и ценовой потолок на российскую нефть будут способствовать сохранению дисконта российской нефти по отношению к Brent и в 2024 году, но, по нашим оценкам, он сузится до $14 против $18,5/барр.", - прогнозируют в ПСБ.

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