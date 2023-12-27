Рубль днем слабо колеблется к основным валютам от плюса к минусу в узких торговых диапазонах на фоне разнонаправленных факторов

Москва. 27 декабря. Доллар США, евро и китайский юань отыграли снижение в первой половине торгов и перешли к небольшому плюсу на Московской бирже днем в среду. Рубль в ходе одних из последних торгов уходящего года немного дешевеет к бивалютной корзине, отыгрывая смешанные сигналы, определяющие его курс.

Курс доллара США составил 91,69 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 3 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 101,36 руб./EUR1, подорожав на 29,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 15,26 копейки, до 96,04 руб. Курс китайского юаня поднялся всего на 0,75 копейки - до 12,8 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо колеблется от минуса к плюсу к основным мировым валютам в ходе спокойных торгов среды, отыгрывая разнонаправленные факторы, определяющие его курс. Определенную поддержку котировкам оказывает остаточный спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в рамках подготовки к налоговым выплатам декабря. В четверг, 28 декабря, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

Давление на рубль исходит от цен на нефть, которые завершают год в минусе впервые с 2020 года на фоне опасений излишка нефти на мировом рынке, даже несмотря на новые сокращения добычи странами ОПЕК+. Кроме того, участники рынка закрывают позиции перед длительными новогодними каникулами, с этим же фактором может быть связан дополнительный спрос на валюту.

Банк России планирует включить в перечень крупнейших экспортеров, представляющих информацию о своих активах и обязательствах, компании, у которых в 2023 году экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысит $1 млрд, говорится в сообщении ЦБ, опубликованном во вторник вечером.

В результате перечень таких экспортеров увеличится примерно вдвое. Соответствующий проект указания размещен для обсуждения. Предложения и замечания принимаются до 17 января 2024 года включительно.

Список этих экспортеров публиковаться не будет. ЦБ будет уведомлять компании о включении в него в индивидуальном порядке.

Валютная пара "доллар-рубль", скорее всего, будет торговаться в диапазоне 90,5-92 руб.$1 в ближайшее время, считают аналитики отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ).

"Четверг, 28 декабря - день налоговых выплат, поэтому есть вероятность, что предложение валюты со стороны экспортеров будет увеличиваться. Одновременно в оставшиеся дни года инвесторы традиционно стремятся минимизировать риски, выбирая безопасное позиционирование в валюте. Это, напротив, может способствовать ослаблению рубля. С учетом сниженного объема ликвидности тот или иной фактор может в моменте ощутимо влиять на валютные котировки. Ориентируемся на курс в пределах 90,5-92 руб./$1", - указывают эксперты в комментарии.

Вероятно укрепление рубля до 91,5 за доллар в среду, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль во вторник утром подорожал до 91,5 за доллар, но в течение дня отступил к 91,7 за доллар, где и остается сегодня днем, - отмечается в комментарии. - Обороты валютного рынка на "Московской Бирже" (MOEX: MOEX) в последние дни невелики. Похоже, это значит, что большую часть иностранной валюты для уплаты завтра 1,1 трлн рублей налогов экспортеры уже продали. Таким образом, в среду мы ожидаем лишь небольшого укрепления рубля - до 91,5 руб./$1".

Пара "доллар-рубль" сохраняет в среду потенциал для повторного движения ниже 91,5 руб./$1, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль слабо укрепился во вторник, в среду он находится у 91,6 за доллар, - отмечается в обзоре. - Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Экспортеры пока еще могут продавать выручку для уплаты налогов, и у курса пары "доллар-рубль" остается потенциал к повторному движению ниже 91,5 руб./$1".

Снижение цен на нефть усилилось днем в среду, участники рынка продолжают оценивать обстановку в Красном море.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК понизилась на 0,62%, до $80,56 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,7%, до $75,02 за баррель.

Йеменские повстанцы-хуситы атаковали еще одно грузовое судно в Красном море, сообщил во вторник телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на военного представителя мятежников Яхью Сареа. По его словам, экипаж коммерческого судна MSC United трижды проигнорировал предупредительные сигналы, после чего повстанцы запустили по нему ракеты.

Нефтегазовые доходы российского бюджета по итогам 2023 года составят около 9 трлн рублей, что соответствует уровню 2021 года, но ниже результата прошлого года, когда на рынке были высокие цены на нефть, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, доля Китая в экспорте нефти и нефтепродуктов из РФ в 2023 году составляет 50%, на Индию приходится 40%. Доля поставок в Европу сократилась примерно в 10 раз, добавил он. "Если раньше в Европу поставлялось порядка 40-45% нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта, то по итогам этого года мы ожидаем, что это будет не более 4-5%", - сказал вице-премьер.

Россия ожидает, что диапазон колебания цен на нефть марки Brent в 2024 году составит $80-85 за баррель, сообщил также Новак. "Такие примерно цифры у нас учитывались при формировании прогноза социально-экономического развития на следующий год", - сказал он.