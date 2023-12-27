"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать бумаги Северстали с целью 1500 руб

Аналитики "Газпромбанк Инвестиции" открыли торговую идею "покупать бумаги "Северстали" с целью 1500 рублей за штуку на март 2024 года", что предполагает потенциал роста 11% от текущего уровня, сообщается в материале.

Эксперты указывают на следующие причины потенциального роста цены бумаги:

- Вероятность возврата к выплате дивидендов;

- Сильный баланс эмитента.

Основные риски, по мнению аналитиков - возможный высокий размер штрафа по делу металлургов 2021 года, а также снижение цен на сталь.

ПАО "Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали.

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