Акции Татнефти привлекательны регулярной выплатой дивидендов - "Велес Капитал"

Акции "Татнефти" привлекательны для инвесторов регулярной выплатой дивидендов, говорится в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой.

"С технической точки зрения обыкновенные акции "Татнефти" в среду поднялись до максимума с февраля 2020 года и выглядят перекупленными на основных временных масштабах. Бумаги при этом все ближе подходят к историческому максимуму (847,9 руб.), достигнутому в октябре 2018 года. Не исключено, что при закреплении выше психологически важной отметки в 700 руб. акции попытаются развить рост с ближайшими сопротивлениями на уровнях 745 руб., 784 руб. и 847,9 руб.", - отмечает эксперт.

"Инвесторы ждут одобрения акционерами дивидендов за 3К (28 декабря) в размере 35,17 руб. на акцию (текущая доходность - 5%) с закрытием реестра 9 января. Компания остается привлекательной во многом благодаря выплатам дивидендов несколько раз в год, при этом обнародованные за 2023 год финансовые результаты на данный момент позволяют рассчитывать на сохранение высоких выплат в ближайшие месяцы", - пишет Кожухова в материале.

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