"Финам" подтверждает рейтинг акций iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF на уровне "покупать" с 12-месячным целевым уровнем по совокупному доходу в размере $ 116,7, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Разворот ожиданий по процентной политике ФРС, произошедший в конце этого года, вдохнул новую жизнь в долговые инструменты с высокой дюрацией. Так, ориентированный на долгосрочные высококачественные облигации фонд iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond, показывавший в течение практически всего текущего года довольно грустные результаты, в ноябре - декабре претерпел настоящий ренессанс. Доход по акциям фонда достиг нашей целевой цены. Мы полагаем, что Shares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF - это ставка на ценовой рост высококачественных облигаций в 2024 году, в котором ФРС, вероятно, приступит к снижению процентных ставок", - отмечается в комментарии аналитика Алексея Ковалева.

Инвестиционная цель фонда - отслеживание инвестиционных результатов индекса, состоящего из корпоративных облигаций инвестиционного класса, номинированных в долларах США

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