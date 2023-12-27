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Главная / Мнения аналитиков / Возможен рост рынка акций РФ в конце декабря-начале января - "Солид Брокер"
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27 декабря 2023 года 12:23
Возможен рост рынка акций РФ в конце декабря-начале января - "Солид Брокер"
Возможен рост рынка акций РФ в конце декабря-начале января, считают аналитики "Солид Брокер". "Во вторник пришли дивиденды "ЛУКОЛа" - это тот самый впрыск ликвидности, который должен помочь расти всему рынку, - отмечают эксперты. - Также сейчас произошли дивидендные отсечки в "Газпром нефти" и "НоваБев Групп", а ещё дивиденды в пути от "ФосАгро" и ГМК "Норникель". Поэтому январь будет богат на свободную ликвидность участников. Новостной поток иссякает, обороты торгов снижаются, рынок переходит в "праздничное" состояние. При этом западные площадки и сырье демонстрируют умеренный рост. В связи с этим мы ожидаем, что рынок сможет спокойно подрасти в оставшиеся дни декабря и в начале января". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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