Цена бумаг "Мать и дитя" сохраняет потенциал роста до 875 руб. - "Тинькофф Инвестиции"

Котировки депозитарных расписок "Мать и дитя" сохраняют потенциал роста до 875 рублей за штуку, считают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"Компания из сферы медицинских услуг на протяжении года показывала уверенные результаты по МСФО, наращивала чистую прибыль, выручку и операционные показатели. В декабре "Мать и дитя" находится в процессе переноса бизнеса в Россию. Смена юрисдикции позволит ей выплатить дивиденды, в том числе за прошлый финансовый год. Совет директоров утвердил дивидендную политику, согласно которой эмитент может поделиться 100% прибыли с акционерами", - отмечают эксперты.

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