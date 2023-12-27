Рубль сохраняет потенциал для повторного движения ниже 91,5 руб./$1 - банк "Санкт-Петербург"

Рубль сохраняет в среду потенциал для повторного движения ниже 91,5 руб./$1, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль слабо укрепился во вторник, в среду он находится у 91,6 руб./$1, - отмечается в обзоре. - Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Экспортеры пока еще могут продавать выручку для уплаты налогов, и у курса USD/RUB остается потенциал к повторному движению ниже 91,5 руб./$1.

Цены на нефть во вторник резко выросли после возобновления торгов. Такой динамике, по мнению аналитиков, способствовали очередные новости о перебоях в поставках из-за ситуации в Красном море. В среду утром фьючерсы Brent торгуются у $81,1/барр. На фоне утренней статистики из Китая, несколько улучшившей перспективы спроса на нефть, котировки сегодня попробуют остаться выше $81/барр., полагают стратеги банка.

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