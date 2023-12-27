Вероятно укрепление рубля до 91,5 руб./$1 в среду - SberCIB

Вероятно укрепление рубля до 91,5 руб./$1 в среду, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль во вторник утром подорожал до 91,5 руб./$1, но в течение дня отступил к 91,7 руб./$1, где и остается этим утром, - отмечается в комментарии. - Обороты валютного рынка на "Московской Бирже" в последние дни невелики. Похоже, это значит, что большую часть иностранной валюты для уплаты завтра 1,1 трлн рублей налогов экспортеры уже продали. Таким образом, в среду мы ожидаем лишь небольшого укрепления рубля - до 91,5 руб./$1".

Баррель Brent подорожал на $2, до $81,07, констатируют эксперты. Котировки выросли после очередной атаки йеменских хуситов на грузовое судно в Красном море. В среду утром нефть немного подешевела. По прогнозам SberCIB, котировки Brent сегодня останутся в диапазоне $80-81 за баррель.

"Доходности ОФЗ-ПД со сроком погашения до трех лет изменялись во вторник разнонаправленно, а доходности более длинных бумаг выросли в среднем на 5 б. п., несмотря на отмену еженедельных аукционов. Объем торгов увеличился, однако большая часть пришлась на выпуски с плавающим купоном. Активность в среду, вероятно, будет низкой, а доходности могут стабилизироваться", - прогнозируют аналитики.

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