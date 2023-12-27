Возможен подъем индекса Мосбиржи чуть выше 3100п на текущей неделе - БКС Экспресс

Возможен умеренный подъем индекса Мосбиржи чуть выше 3100 пунктов в оставшиеся до конца года торговые сессии, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Рынок акций продолжает показывать нейтральную динамику. Индекс Мосбиржи ожидаемо консолидируется около уровня 3100 пунктов. Объемы торгов во вторник начали снижаться и, вероятно, эта тенденция продолжится в оставшиеся торговые сессии года. По индексу среднесрочная картина пока не меняется - актуален широкий боковой диапазон, в котором рынок находится пятый месяц. Ключевые уровни поддержки находятся около 2960-2990 пунктов. Помимо границы боковика, здесь же проходит и годовой восходящий тренд. Причин для их пробоя вниз на текущей неделе нет. Сверху основным препятствием выступает район около 3280-3300 пунктов, - пишет аналитик в обзоре. - Что касается оставшихся сессий года, то за счет неплохого внешнего фона есть шансы на умеренный подъем индекса чуть выше 3100 пунктов. Предпосылок к распродажам не наблюдается".

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