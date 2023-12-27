Рубль, скорее всего, будет торговаться в пределах 90,5-92 руб.$1 в ближайшее время - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 90,5-92 руб.$1 в ближайшее время, считают аналитики отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ).

"Четверг, 28 декабря - день налоговых выплат, поэтому есть вероятность, что предложение валюты со стороны экспортеров будет увеличиваться. Одновременно в оставшиеся дни года инвесторы традиционно стремятся минимизировать риски, выбирая безопасное позиционирование в валюте. Это, напротив, может способствовать ослаблению рубля. С учетом сниженного объема ликвидности тот или иной фактор может в моменте ощутимо влиять на валютные котировки. Ориентируемся на курс в пределах 90,5-92 руб.$1", - указывают эксперты в комментарии.

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