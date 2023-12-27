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27 декабря 2023 года 09:41

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 27 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американский фондовый рынок начал последнюю, укороченную в связи с Рождеством торговую неделю года ростом, инвесторы оценивали новости компаний в ожидании снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в следующем году. Шансы на то, что ФРС снизит процентные ставки по крайней мере на 25 базисных пунктов в марте, оцениваются трейдерами в 82%, по данным CME FedWatch.

Как стало известно на минувшей неделе, рост индекса PCE Core - ключевого индикатора для Федрезерва при оценке рисков инфляции - замедлился в ноябре в помесячном выражении до 0,1% с 0,2% месяцем ранее, в годовом - до 3,2% с 3,5%, что повышает вероятность понижения процентных ставок регулятором.

Тем временем индикатор Chicago Fed National Activity Index (CFNAI), отражающий активность в экономике США, вырос до плюс 0,03 пункта в ноябре с минус 0,66 пункта месяцем ранее, сообщил во вторник рассчитывающий его Федеральный резервный банк (ФРБ) Чикаго. Положительное значение индекса говорит о росте активности, отрицательное - о снижении.

В Азии в среду на рынках акций преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,6%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,1%).

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в ноябре увеличилась на 29,5% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, сообщило Государственное статистическое управление. Таким образом, рост был зафиксирован по итогам четвертого месяца подряд. К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней ($2,82 млн).

Вместе с тем цены на нефть корректируются вниз после обновления декабрьских максимумов накануне, инвесторы продолжают оценивать обстановку в Красном море. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:08 МСК составила $80,97 за баррель, что на 0,1% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на 2,5%, до максимальных с 30 ноября $81,07 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,25%, до $75,37 за баррель. Во вторник эти контракты повысились в цене на 2,7%, до $75,57 за баррель, что также стало максимумом с 30 ноября.

Йеменские повстанцы-хуситы атаковали еще одно грузовое судно в Красном море, сообщил во вторник телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на военного представителя мятежников Яхью Сареа. По его словам, экипаж коммерческого судна MSC United трижды проигнорировал предупредительные сигналы, после чего повстанцы запустили по нему ракеты. Также во вторник Управление морских торговых операций Соединенного Королевства заявило о взрывах и пусках ракет в Красном море недалеко от порта Ходейды.

Ранее датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS сообщила о планах возобновить перевозки в Красном море после реализации международной миссии по обеспечению безопасности судов. Управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес, чьи слова приводит MarketWatch, назвал миссию позитивным шагом к восстановлению безопасных морских перевозок в регионе.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 26 декабря выросла в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 14,15 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,05 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос на 0,08% и составил 105,82 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,11%, поднявшись до 871,76 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ВЭБ.РФ-21" (+1,7%), "МТС-001P-20" (+1%) и "ВЭБ.РФ-19" (+0,57%), а в лидерах снижения - облигации "ГК Самолет БО-П11" (-0,57%), "Уралкалий ПБО-06-Р" (-0,56%) и "АФК Система-1P-19" (-0,33%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что концерн "Россиум" завершил размещение 10-летних облигаций серии 003P-02 объемом 50 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 18% годовых, купоны полугодовые. Ставки 2-5-го купонов будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2% годовых.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) завершила размещение 4-летних облигаций серии 001P-27 объемом 7 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 22 декабря. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Размер премии к ставке RUONIA был установлен на уровне 1,9% годовых. Объем размещения по итогам маркетинга был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 7 млрд рублей.

ООО "ЛК Эволюция" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. Ставка 1-12-го квартальных купонов была установлена на уровне 16,75% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 17,83% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,33% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 1-11-го купонных периодов, еще 8,37% от номинала - в дату окончания 12-го купонного периода. В результате дюрация составит около 1,4 года. Заем размещен в рамках программы облигаций эмитента объемом 30 млрд рублей.

МФК "Быстроденьги" разместила 333 тыс. 356 облигаций серии 002P-03 или 95,24% эмиссии. Компания 11 октября начала размещение выпуска номинальным объемом 350 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Ставки 1-6-го купонов были установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов - 18% годовых, 13-18-го купонов - 16% годовых, 19-42-го купонов - 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация - по 20% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 36-го, 38-го и 40-го купонов и еще 40% - в дату погашения.

МФК "Саммит" полностью разместила выпуск 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов составит 21% годовых, 7-12-го купонов - 18% годовых, 13-18-го купонов - 16% годовых, 19-36-го купонов - 15% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена равномерная амортизация в последние два года обращения: по 4,16% от номинала будет погашено в даты выплат 13-35-го купонов.

ООО "Газпром капитал" установило ставку 1-20-го купонов бессрочных облигаций серии 003Б-02 объемом 114,2 млрд рублей на уровне 6,59% годовых. Номинальная стоимость одной облигации - 5 млн рублей, количество облигаций в выпуске составит 22 тыс. 840 штук. По выпуску объявлены call-опционы с периодичностью 5 лет. В случае, если облигации не будут погашены в дату окончания 20-го купона, ставка последующих купонов (начиная с 21-го купона) будет рассчитываться по формуле: доходность 5-летних ОФЗ, плюс 2,5% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 25 декабря за час без премаркетинга. Техразмещение выпуска запланировано на 28 декабря, выпуск будут размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. ЦБ РФ 16 ноября зарегистрировал третью программу бессрочных облигаций эмитента серии 003Б объемом 500 млрд рублей и два выпуска бондов серий 003Б-01 и 003Б-02, которые будут размещены в рамках данной программы.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 28 декабря начнет размещение выпуска 25-летних облигаций серии 005Р-14 объемом 8 млрд 720,735 млн рублей. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке, потенциальный приобретатель - Минфин РФ.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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