"Финам" повысил рейтинг "обычки" Сургутнефтегаза до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" с "держать" до "покупать" преимущественно в связи с избыточной коррекцией цены бумаг, сообщается в аналитическом материале Сергея Кауфмана.

Прогнозная стоимость акций на уровне 32,2 рубля за штуку при этом была сохранена экспертами.

"С момента снижения нами рейтинга по обыкновенным акциям "Сургутнефтегаза" 3 октября они скорректировались в стоимости на 18% и показали динамику, значительно уступающую широкому рынку и сектору. Слабая динамика связана с отсутствием новостей относительно возможности использования многомиллиардной "кубышки" и ожиданием традиционно низких дивидендов на обыкновенные акции по итогам года. В то же время эмитент опубликовал неплохую отчетность по итогам 9М23, а дисконт капитализации к размеру "кубышки" достиг рекордных размеров, на фоне чего мы считаем коррекцию избыточной", - пишет Кауфман в обзоре.

"Сургутнефтегаз" - третья по объему добычи нефтяная компания в Российской Федерации, основные направления деятельности - добыча нефти и газа, нефтепереработка и розничная реализация.

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