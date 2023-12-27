Hang Seng может развить отскок в начале 2024г - БКС Экспресс

Индекс Hang Seng может развить отскок вверх в начале следующего года, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на 0,5-1,5% в среду вслед за американскими индексами (трейдеры Гонконга закончили отдыхать и ожидаемо покупают бумаги). Сильная накопленная перепроданность фондового рынка предполагает дальнейший подъем индекса Hang Seng с годового "дна". В сезоне 2023 года потери составляют 17%, отскок может развиться в начале 2024 года", - отмечает аналитик в комментарии.

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