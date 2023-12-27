Тонкий рынок нефти располагает к скачкам волатильности - БКС Экспресс

Тонкий нефтяной рынок располагает к скачкам волатильности и ложным техническим сигналам, говорится в обзоре аналитиков БКС Экспресс.

"Нефть выросла на тонких торгах во вторник на фоне сохраняющейся угрозы для нефтяных танкеров в Красном море. Также позитивный сантимент поддерживают надежды рынка на снижение процентных ставок ФРС в следующем году и более мягкий эффект монетарной политики на мировую экономику и спрос на нефть. По-прежнему ближайшей целью котировок марки Brent остается зона $82-84 за баррель. При этом тонкий рынок располагает к скачкам волатильности и ложным техническим сигналам, так что прошедший подъем цены вполне может не иметь продолжения в краткосрочной перспективе (в среду утром фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в районе $80,9 за баррель)", - указывают эксперты.

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