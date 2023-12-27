Dow закрылся на второй по высоте отметке в истории, S&P и Nasdaq обновили максимумы с января 2022г

Рынок акций США начал последнюю торговую неделю года ростом. Фондовые индексы стран АТР растут на торгах в среду. Цены на нефть корректируются вниз в среду утром.

Американский фондовый рынок начал последнюю, укороченную в связи с Рождеством торговую неделю года ростом, инвесторы оценивали новости компаний в ожидании снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в следующем году.

Шансы на то, что ФРС снизит ставки по крайней мере на 25 базисных пунктов в марте, оцениваются трейдерами в 82%, по данным CME FedWatch.

Как стало известно на минувшей неделе, рост индекса PCE Core - ключевого индикатора для Федрезерва при оценке рисков инфляции - замедлился в ноябре в помесячном выражении до 0,1% с 0,2% месяцем ранее, в годовом - до 3,2% с 3,5%, что повышает вероятность понижения процентных ставок регулятором.

Тем временем индикатор Chicago Fed National Activity Index (CFNAI), отражающий активность в экономике США, вырос до плюс 0,03 пункта в ноябре с минус 0,66 пункта месяцем ранее, сообщил во вторник рассчитывающий его Федеральный резервный банк (ФРБ) Чикаго. Положительное значение индекса говорит о росте активности, отрицательное - о снижении.

Акции разработчика радиоактивных фармпрепаратов RayzeBio Inc. взлетели в стоимости более чем вдвое, до $61,4 за штуку. Bristol Myers Squibb (SPB: BMY) сообщила, что купит эту компанию из расчета $62,5 за акцию, или в общей сложности за $4,1 млрд, планирует закрыть сделку в первом полугодии 2024 года. Бумаги Bristol Myers потеряли в цене 1,6%.

Капитализация другой фармкомпании, китайской Gracell Biotechnologies, подскочила на 60,3% на бирже Nasdaq. Шведско-британская AstraZeneca, ADR которой подорожали на 0,3%, покупает Gracell за $1,2 млрд, включая $200 млн за достижение определенной регуляторной цели.

Рыночная стоимость транспортно-логистического гиганта FedEx Corp. (SPB: FDX) повысилась на 1,6% на новостях об ускоренном обратном выкупе его акций на сумму $1 млрд.

Чипмейкер Intel Corp. (SPB: INTC) подтвердил намерение инвестировать $25 млрд в строительство завода в Израиле, о котором власти страны сообщили в июне. Израильское правительство обещает компании стимулирующие меры на $3,2 млрд, ее капитализация поднялась на 5,2% - максимально с 16 ноября.

Акции Manchester United (SPB: MANU), владеющей одноименным футбольным клубом, подорожали на 3,4%. В понедельник стало известно, что британский миллиардер Джим Рэтклифф достиг соглашения о покупке 25% этой компании за 1,25 млрд фунтов стерлингов ($1,3 млрд).

Котировки бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) снизились на 0,3% на новостях о том, что американские власти запретили ей продавать в стране "умные" часы Watch Series 9 и Watch Ultra 2 из-за нарушения патентных прав.

Капитализация Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) сократилась на 1,2%. Авиакомпания отменила сотни рейсов в воскресенье и еще более 100 в понедельник из-за тумана в аэропорту Чикаго.

Цена акций крупнейшей в мире службы экспресс-доставки United Parcel Service (SPB: UPS) уменьшилась на 0,1%. Daiwa Capital снизил их рейтинг до "нейтрального" с "выше рынка".

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,43% и составил 37545,33 пункта, завершив сессию на второй по высоте отметке в истории.

Значение Standard & Poor''s 500 выросло на 0,42% - до максимальных с 4 января 2022 года 4774,75 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,54% и составил 15074,57 пункта, обновив максимум с 12 января прошлого года.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду повышаются вслед за позитивной динамикой на американском рынке акций днем ранее, пишет Trading Economics.

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в ноябре увеличилась на 29,5% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, сообщило Государственное статистическое управление. Таким образом, рост был зафиксирован по итогам четвертого месяца подряд. К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней ($2,82 млн).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 МСК увеличился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%.

В число лидеров подъема на Гонконгской фондовой бирже входят акции разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES), подорожавшие более чем на 10%, и интернет-компании Tencent (SPB: 700) - на 6,3%.

Китайский регулятор игровой отрасли на этой неделе сообщил, что одобрил 105 новых онлайн-игр и поддерживает развитие индустрии. Среди одобренных игр - "Counter War: Future" от Tencent и "Firefly Assault" от NetEase. Эта новость продолжает оказывать положительное влияние на акции разработчиков видеоигр, которые в конце прошлой недели резко упали на информации, что власти КНР разрабатывают более жесткие правила в отношении внутриигровых расходов пользователей.

Также в среду повышается стоимость бумаг производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) - на 5,2%, выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (SPB: 1810) - на 4,1%, производителя компьютеров Lenovo - на 3,7%, нефтяных PetroChina Co. (SPB: 857) и CNOOC - на 3,4% и 3,2% соответственно, фармацевтической Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 3,5%, телекоммуникационной China Mobile (SPB: 941) - на 2,9%, ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2,6% и 0,7% соответственно.

При этом дешевеют акции чипмейкеров Semiconductor Manufacturing International Corp. и Sunny Optical Technology Group - на 2,1% и 1,6% соответственно, а также пивоваренных Budweiser Brewing Co. APAC Ltd и China Resources Beer - на 1,1% и 0,8% соответственно.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:18 МСК увеличился на 1,2%.

Локомотивом повышения выступают акции транспортных компаний Kawasaki Kisen Kaisha (+5%), Nippon Yusen K.K. (+4%) и Mitsui O.S.K. Lines (+3,9%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (+4,8%), фармацевтической Sumitomo Pharma (+4,7%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:19 МСК прибавил 0,1%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросла на 2,1%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 0,2%.

Котировки акций Posco подскочили на 3,7%. Сталепроизводитель создаст совместное предприятие с китайской Zhongtai Cryogenic Technology, которое построит завод для выпуска высокочистого неона, криптона и ксенона. Мощность предприятия запланирована в объеме 130 тыс. кубометров инертных газов в год, что составит более половины потребностей южнокорейских производителей микросхем.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 прибавил 0,8% и завершил торги на максимальной отметке за 20 месяцев - с апреля 2022 года.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компании мира BHP и Rio Tinto выросли на 1,1% и 0,5% соответственно, золотодобывающей St. Barbara Ltd - на 5%, нефтяных Woodside Energy и Santos - на 0,6% и 0,9% соответственно.

Цены на нефть корректируются вниз после обновления декабрьских максимумов накануне, инвесторы продолжают оценивать обстановку в Красном море.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:03 мск составляет $81,04 за баррель, что на $0,03 (0,04%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на $2 (2,5%), до максимальных с 30 ноября $81,07 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,15 (0,2%), до $75,42 за баррель. Во вторник эти контракты повысились в цене на $2,01 (2,7%), до $75,57 за баррель, что также стало максимумом с 30 ноября.

Йеменские повстанцы-хуситы атаковали еще одно грузовое судно в Красном море, сообщил во вторник телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на военного представителя мятежников Яхью Сареа. По его словам, экипаж коммерческого судна MSC United трижды проигнорировал предупредительные сигналы, после чего повстанцы запустили по нему ракеты.

Также во вторник Управление морских торговых операций Соединенного Королевства заявило о взрывах и пусках ракет в Красном море недалеко от порта Ходейды.

Ранее датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS сообщила о планах возобновить перевозки в Красном море после реализации международной миссии по обеспечению безопасности судов. Управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес, чьи слова приводит MarketWatch, назвал миссию позитивным шагом к восстановлению безопасных морских перевозок в регионе.