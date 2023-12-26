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26 декабря 2023 года 19:45

Рынок акций РФ консолидировался чуть ниже 3100п по индексу МосБиржи, упал после отсечки Норникель

Москва. 26 декабря. Рынок акций РФ провел торги во вторник в консолидационных настроениях при смешанной динамике blue chips, индекс МосБиржи стабилизировался вблизи рубежа 3100 пунктов благодаря поддержке со стороны выросшей нефти (Brent превысила $81 за баррель). Аутсайдерами дня стали бумаги "Норникеля" (-4%) после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев, выросли бумаги нефтяных и металлургических компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3094,72 пункта (-0,1%, днем индекс опускался в район 3080 пунктов), индекс РТС - 1063,05 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 4%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 91,7 рубля (-0,05 рубля).

Акции "Норникеля" снизились до 16404 рубля; дивиденды за 9 месяцев - 915,33 рубля на акцию).

Также подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Газп+рома" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%).

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,3%, во вторник состоится отсечка дивидендов за 9 месяцев в размере 82,94 рубля), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,4%), акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,2%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций во вторник в целом сохранял малоактивную динамику. Индекс МосБиржи курсировал чуть ниже 3100 пунктов, сдержанное снижение в первой половине дня во многом носило технический характер из-за отсечки дивидендов в акциях "Норникеля".

Курс рубля к доллару нашел локальный баланс на уровнях под 92 руб./$1. На внешних рынках продолжается рождественское затишье. Цены на нефть Brent поднялись к $81 за баррель. В среду Росстат представит ряд важных данных за ноябрь, в том числе объемы промпроизводства, розничных продаж и уровень безработицы. В середине недели произойдет дивидендная отсечка в акциях "Газпром нефти".

"Каких-либо резких изменений в динамике отечественного рынка в оставшиеся в этом году торговые сессии не ожидаем. Прогноз по индексу МосБиржи на 27 декабря - 3025-3125 пунктов", - считает Бахтин.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, торги во вторник прошли с незначительными колебаниями, новостной фон оставался противоречивым. С одной стороны, Минфин РФ прогнозирует итоговые макропоказатели за 2023 год лучше ожиданий, с другой - от российских "голубых фишек" приходят неоднозначные сообщения.

Среди лидеров роста выступили недооцененные акции "Северстали", которая показывает достаточно сильные финансовые результаты. В аутсайдерах после закрытия реестра акционеров на выплату дивидендов оказались бумаги "Норникеля".

Нефть подорожала после заявлений Нигерии и других представителей ОПЕК о том, что, в отличие от Анголы, они не рассматривают планы выхода из организации. Прогноз для индекса МосБиржи на торги 27 декабря - диапазон 3000-3100 пунктов, полагает Чернов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций к вечеру смог отвоевать внутридневные потери благодаря активизации покупок в отдельных акциях.

Акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,1%) во вторник обновили очередной максимум с марта 2022 года при отсутствии значимых новостей. Очевидно, бумаги продолжают получать поддержку от ожиданий сохранения высокого спроса на уголь в азиатском регионе. Акции нефтяных компаний во вторник поддержал очередной скачок цен на нефть. По бумагам "Татнефти" сохраняется интрига в отношении одобрения акционерами дивидендов за III квартал в размере 35,17 руб. (текущая доходность 5,2%) с закрытием реестра 9 января. Недавнее собрание акционеров не состоялось из-за отсутствия кворума, при этом повторное заседание назначено на 28 декабря. Тем не менее обыкновенные и привилегированные акции компании продолжают обновлять максимумы с марта 2020 года.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI закрепляются выше сопротивлений $80 и $74,5 за баррель соответственно, с ближайшими целями движения $82,5 и $77,5 (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Нефть продолжает восходящее движение на фоне ослабления доллара, а также в ожидании более ограниченного предложения в ближайшие месяцы в условиях относительно стабильного спроса.

Индексы МосБиржи и РТС удержались вблизи сопротивлений 3100 и 1065 пунктов, при этом в целом день был спокойным на события. В среду с дивидендными "гэпами" откроются акции "Газпром нефти" (доходность 9%) и "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (доходность 2,5%). Вечером выйдет блок ключевых макроэкономических данных по РФ за ноябрь, напомнила Кожухова.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%), "плюсуют" США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,2-0,4%).

Рынки Гонконга и Австралии закрыты в связи с рождественскими праздниками, также не работают биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы.

Трейдеры продолжают оценивать заявления главы Банка Японии Кадзуо Уэды, воспринятые рынком как сигнал того, что он не намерен спешить с ужесточением денежно-кредитной политики.

Накануне Уэда сказал, что вероятность достижения целей по инфляции, поставленных японским ЦБ, постепенно увеличивается. При этом он отметил наличие высокой неопределенности в плане прогноза экономической активности и инфляции как в Японии, так и в других странах. По словам Уэды, руководство Банка Японии намерено придерживаться взвешенной денежно-кредитной политики, пытаясь сбалансировать позитивные и негативные эффекты низких ставок для рынков.

Безработица в Японии в ноябре осталась на уровне предыдущего месяца - 2,5%, что является минимумом с января, сообщило во вторник министерство внутренних дел и связи страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, также не предполагал изменения безработицы по сравнению с октябрем.

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены возобновили рост на фоне опасений относительно существенных перебоев в поставках из-за нападений на суда в Красном море.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $81,05 за баррель (+2,5% к уровню пятницы), февральская цена WTI - $75,54 за баррель (+2,7%).

В понедельник основные торги на ICE и NYMEX не проводились из-за праздника. По итогам прошлой недели Brent подорожала на 3,3%, WTI - на 2,5% на фоне проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море.

Движение танкеров в этом регионе резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда, и трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией.

Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS заявила накануне, что планирует возобновить перевозки через Красное море после реализации международной миссии по обеспечению безопасности для судов и предотвращению атак со стороны йеменских хуситов.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-6,3% и -5,4% "префы"), "префы" ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-4,3%), бумаги ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-4,2%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-4%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-3,9%).

Выросли акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+21,3%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+20,6%), ПАО "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (+6,7%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+5,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 46,29 млрд рублей (из них 5,57 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,69 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 3,45 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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