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26 декабря 2023 года 19:41

Рубль почти не изменился в основных валютных парах по итогам неактивных торгов вторника

Москва. 26 декабря. Доллар США лишь слегка понизился, евро столь же незначительно подрос на Московской бирже по итогам торгов вторника. Рубль не изменился к бивалютной корзине в условиях завершающейся подготовки компаний-экспортеров к последним налоговым выплатам года.

Курс доллара США составил 91,66 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 9 копеек ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 101,06 руб./EUR1, подорожав на 5,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,5 копейки, до 95,89 руб. Курс китайского юаня поднялся на 2,7 копейки - до 12,79 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не изменился к основным валютам по итогам вторника в условиях завершающейся подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря. В четверг, 28 декабря, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы. Сессия на внутреннем валютном рынке вновь прошла в спокойном режиме, так как большинство ведущих мировых бирж второй день подряд не работают в связи с рождественскими праздниками. Во вторник закрыты биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии.

Дефицит федерального бюджета по итогам 2023 года в номинальном выражении будет на уровне плановых значений - порядка 2,9 трлн рублей, а в процентах к ВВП он ожидается ниже изначально запланированных 2- 1,5% или немного меньше, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

При этом он отметил, что финальная оценка исполнения бюджета в отношении к ВВП будет зависеть от того, "какой объем ВВП мы получим после всех уточнений и пересчетов".

Фонд национального благосостояния (ФНБ) в 2023 году, как и прогнозировалось ранее, будет пополнен на 1 трлн рублей, одновременно с этим 2,9 трлн рублей будут направлены из фонда на сбалансированность бюджета, также сообщил Силуанов.

Кроме того, по его словам, поступления налога на сверхприбыль (windfall tax) превысили ожидания Минфина на 5%, сообщил Силуанов. "В бюджете было заложено 300 млрд, на сегодняшний день эта цифра - 315. 315 млрд рублей уже поступило в федеральный бюджет от этого налога", - сказал он.

Как рассказал "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, доллар с начала текущей недели консолидируется чуть ниже отметки 92 рубля, так как завершающаяся подготовка к налоговым выплатам пока не вызвала особых проблем у нацвалюты.

"Небольшие разносторонние колебания указывают на достижение локального рыночного баланса между предложением инвалюты и спросом на нее. Не исключено также, что пик востребованности иностранных валют у населения также в целом уже позади, поэтому вряд ли стоит ожидать серьезных движений в ближайшие дни. Тем не менее, баланс на "тонком" предпраздничном рынке может быть хрупким. Краткосрочно продолжим следить за недалеко расположенной областью 92,5 рубля за доллар, расположенная там зона сопротивления ранее уже не раз пробивалась почти беспрепятственно. Во вторник ждем пару "доллар-рубль" в пределах 90,7-93,2 руб./$1", - говорит Бахтин.

Рубль, скорее всего, будет торговаться вблизи 91 за доллар в новогодние праздники, прогнозируют аналитики "БКС Мир инвестиций".

"До конца месяца мы ожидаем выхода годовой статистики по инфляции и ноябрьских данных по спросу, динамике ВВП и занятости. Но, учитывая, что решение по ставке было принято недавно, не ждем сильного влияния этих событий на курс рубля, который в праздники будет торговаться вблизи 91 за доллар, - пишут эксперты в обзоре. - В конце месяца экспортеры продают больше валютной выручки для уплаты налогов, и рубль традиционно укрепляется. Но в декабре этот паттерн обычно не соблюдается: на фоне выплаты годовых премий и сезона зимних отпусков растет спрос на валюту со стороны физических лиц, что оказывает давление на курс рубля. В этом месяце ослабление доллара во многом сгладило этот тренд и позиции рубля значимо не изменились. В период праздников объемы торгов на бирже снижаются, но существенного спроса на рубль не формируется, поэтому мы прогнозируем стабильный курс до первой рабочей недели января".

Цены на нефть перешли к уверенному росту вечером во вторник, инвесторы продолжают оценивать возможность существенных перебоев в поставках из-за нападений на суда в Красном море.

Движение танкеров в Красном море резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составляет $81,03 за баррель, что на 2,5% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,7%, до $75,56 за баррель.

В понедельник основные торги на ICE и NYMEX не проводились из-за праздника. По итогам прошлой недели Brent подорожала на 3,3%, WTI - на 2,5% также на фоне проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 27 декабря на 26,21 копейки, до 91,7069 руб./$1, и уменьшил курс евро на 46,03 копейки, до 101,1178 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник опустился на 45,36 копейки относительно пятницы и составил 91,7389 руб./$1. В понедельник торги данным контрактом не проводились из-за празднования Рождества в западных странах. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился относительно понедельника на 24,71 копейки и составил 91,6951 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 332,004 млн, из которых $445,357 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $886,647 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Торги контрактами по евро расчетами "сегодня" вновь не проводились во вторник из-за праздничного выходного дня на европейских площадках. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился во вторник относительно понедельника на 36,92 копейки, до 101,1174 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR511,431 млн, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 26 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 472,7 млрд рублей (при лимите 3 трлн 030 млрд рублей и спросе 1 трлн 472,7 млрд рублей) в среднем по ставке 15,94% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 19 декабря, банки разместили 1 трлн 675,2 млрд рублей (при лимите 3 трлн 120 млрд рублей и спросе 1 трлн 675,2 млрд рублей) в среднем по аналогичной ставке 15,94%.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 25 декабря осталась на прежнем уровне - 15,3% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла во вторник относительно понедельника на 1 базисный пункт - до 15,2% годовых, на 3 месяца - повысилась на 4 базисных пункта, до 14,37% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 12,31% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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