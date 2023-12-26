Флоатеры - оптимальный выбор для консервативного инвестора в 2024г - "КИТ Финанс Брокер"

Облигации с плавающим купоном (флоатеры) являются оптимальным выбором для консервативного инвестора в 2024 году, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

"Они защищают капитал от процентного риска, -пишут аналитики. - Рыночная цена этих облигаций слабо зависит от движений процентных ставок и большую часть времени находится вблизи номинала. За счет того, что у них меняется купон, который как правило привязан с определенной периодичностью к рыночным ставкам (RUONIA) или ставке ЦБ. Несмотря на то, что возможно пик по ключевой ставке рынок проходит прямо сейчас. Ожидания по скорости снижения ставки у рынка довольно скромные".

Как говорит сам ЦБ, все будет зависеть от поступающих данных по инфляции и другим макро-показателям, подчеркивается в комментарии. Так же, по мнению аналитиков, нельзя исключать и определенную вероятность повышения ставки, такой риск все же есть.

С учетом этих вводных и рисков, аналитики "КИТ Финанс Брокер" считают, что флоатеры являются оптимальным выбором в 2024 году для консервативного инвестора, желающего как получить высокую текущую доходность от вложений, так и избежать процентного риска.

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