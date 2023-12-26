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Главная / Мнения аналитиков / Рубль будет торговаться вблизи 91 руб./$1 в новогодние праздники - "БКС МИ"
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26 декабря 2023 года 17:40
Рубль будет торговаться вблизи 91 руб./$1 в новогодние праздники - "БКС МИ"
Рубль, скорее всего, будет торговаться вблизи 91 руб./$1 в новогодние праздники, прогнозируют аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "До конца месяца мы ожидаем выхода годовой статистики по инфляции и ноябрьских данных по спросу, динамике ВВП и занятости. Но, учитывая, что решение по ставке было принято недавно, не ждем сильного влияния этих событий на курс рубля, который в праздники будет торговаться вблизи RUB 91 руб./$1, - пишут эксперты в обзоре. - В конце месяца экспортеры продают больше валютной выручки для уплаты налогов, и рубль традиционно укрепляется. Но в декабре этот паттерн обычно не соблюдается: на фоне выплаты годовых премий и сезона зимних отпусков растет спрос на валюту со стороны физических лиц, что оказывает давление на курс рубля. В этом месяце ослабление доллара во многом сгладило этот тренд и позиции рубля значимо не изменились. В период праздников объемы торгов на бирже снижаются, но существенного спроса на рубль не формируется, поэтому мы прогнозируем стабильный курс до первой рабочей недели января". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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