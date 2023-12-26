Рубль слабо меняется к основным валютам в ходе неактивных торгов вторника

Москва. 26 декабря. Доллар США и евро слегка дешевеют на Московской бирже днем во вторник; рубль подрастает к бивалютной корзине, продолжая отыгрывать подготовку компаний-экспортеров к последним налоговым выплатам года.

Курс доллара США составил 91,62 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 13,25 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,99 руб./EUR1, подешевев на 1,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,9 копейки, до 95,84 руб. Курс китайского юаня поднялся на 1,15 копейки - до 12,77 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо дорожает к доллару и евро днем во вторник в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря. В четверг, 28 декабря, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы. Сессия на внутреннем валютном рынке вновь проходит в спокойном режиме, так как большинство ведущих мировых бирж второй день подряд не работают в связи с рождественскими праздниками. Во вторник закрыты биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии.

Дефицит федерального бюджета по итогам 2023 года в номинальном выражении будет на уровне плановых значений - порядка 2,9 трлн рублей, а в процентах к ВВП он ожидается ниже изначально запланированных 2% - 1,5% или немного меньше, сообщил министр финансов РФ Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

При этом он отметил, что финальная оценка исполнения бюджета в отношении к ВВП будет зависеть от того, "какой объем ВВП мы получим после всех уточнений и пересчетов".

Фонд национального благосостояния (ФНБ) в 2023 году, как и прогнозировалось ранее, будет пополнен на 1 трлн рублей, одновременно с этим 2,9 трлн рублей будут направлены из фонда на сбалансированность бюджета, также сообщил Силуанов.

Кроме того, по его словам, поступления налога на сверхприбыль (windfall tax) превысили ожидания Минфина на 5%, сообщил Силуанов. "В бюджете было заложено 300 млрд, на сегодняшний день эта цифра - 315. 315 млрд рублей уже поступило в федеральный бюджет от этого налога", - сказал он.

Цены на нефть слабо колеблются от плюса к минусу днем во вторник на фоне низкой активности торгов после Рождества.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК составляет $79,21 за баррель, что на 0,22% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,04%, до $73,59 за баррель.

В понедельник основные торги на ICE и NYMEX не проводились из-за праздника. По итогам прошлой недели Brent подорожала на 3,3%, WTI - на 2,5% на фоне проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море.

Понижательное давление на котировки во вторник оказывает укрепление доллара США, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Пара "доллар-рубль", скорее всего, будет торговаться в диапазоне 90-92,5 руб./$1 во вторник, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Российская валюта по-прежнему не хочет падать, несмотря на конец года, когда в экономике традиционно увеличивается финансовая ликвидность из-за окончания расчетов бюджета, выплат бонусов и "тринадцатых зарплат". Пока также не чувствуется рост спроса на валюту для хеджирования рисков переноса позиций через праздники по акциям и облигациям. Это хороший знак, говорящий о том, что в начале следующего года рубль может немного укрепиться в результате выхода на рынок накопленной за праздники валютной выручки. Сопротивлением по паре "доллар-рубль" выступает отметка 92,5 руб./$1, а поддержкой - 90 руб./$1. В этом диапазоне ждем торгов во вторник", - пишет эксперт.

Курс пары "доллар-рубль" сохраняет потенциал к движению в сторону уровня 91,5 руб./$1 на торгах во вторник в связи с более высоким предложением валюты на фоне декабрьского налогового периода, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Рубль обладает потенциалом для умеренного укрепления в первом квартале следующего года, считают аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

"Поддержка со стороны экспортеров сохранится, а операции Банка России как минимум в начале года будут направлены на продажу юаней. По нашим расчетам, для перехода регулятора к покупкам юаней среднегодовая цена нефти марки Urals должна быть не менее $75 за баррель при курсе пары "доллар-рубль" на уровнях 90-95 руб./$1. Минфин при подготовке бюджета на 2024 год исходил из цены $71,3 за баррель и курса на уровне 90 руб./$1", - указывают эксперты в комментарии.

Банк России во вторник, 26 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 472,7 млрд рублей (при лимите 3 трлн 030 млрд рублей и спросе 1 трлн 472,7 млрд рублей) в среднем по ставке 15,94% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 19 декабря, банки разместили 1 трлн 675,2 млрд рублей (при лимите 3 трлн 120 млрд рублей и спросе 1 трлн 675,2 млрд рублей) в среднем по аналогичной ставке 15,94%.