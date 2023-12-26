SberCIB рекомендует покупать акции Яндекса с целью 4000 руб

Аналитики SberCIB Investment Research рекомендуют покупать акции "Яндекса" с целевой ценой 4000 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 50% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвестбанка.

"Основные факторы роста "Яндекса": трансформация рекламного рынка России после ухода иностранных игроков, рост доходности сегмента "Райдтех", повышение эффективности сегмента "Электронная коммерция" и активный рост числа пользователей сегмента "Плюс и развлекательные сервисы", - пишут эксперты. - Ключевое ожидаемое событие для "Яндекса" - изменение структуры собственности и корпоративной структуры. "Яндекс" планирует до конца 2023 года вынести на рассмотрение акционеров предложение о реструктуризации. На наш взгляд, предложенные условия реорганизации могут существенно повлиять на стоимость акций. Вместе с решением вопроса о реорганизации инвесторы ожидают редомициляции компании".

Справедливая стоимость акций "Яндекса", по оценкам аналитиков SberCIB, составляет 4000 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 50%. Акции компании торгуются с коэффициентами EV/EBITDA 2024о и P/E 2024о на уровнях соответственно 5,7 и 9,5.

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