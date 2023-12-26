Рубль обладает потенциалом умеренного укрепления в 1К24 - Росбанк

Рубль обладает потенциалом для умеренного укрепления в первом квартале следующего года, считают аналитики Росбанка.

"Поддержка со стороны экспортеров сохранится, а операции Банка России как минимум в начале года будут направлены на продажу юаней. По нашим расчетам, для перехода регулятора к покупкам юаней среднегодовая цена нефти марки Urals должна быть не менее $75/баррель при курсе пары USD/RUB на уровнях 90-95 руб./$1. Минфин при подготовке бюджета на 2024 год исходил из цены $71,3/баррель и курса на уровне 90 руб./$1", - указывают эксперты в комментарии.

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