"Финам" открыл торговую идею: покупать акции BofA с целью $36,49

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Bank of America Corp. (BofA) с целью $36,49 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,1%, стоп-приказ: $32,39, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"В отличие от многих других крупных банков США Bank of America смог продемонстрировать позитивную динамику инвестбанковских доходов. Финансовые результаты компании за 3К23 в целом были неплохими. Чистая прибыль выросла на 10,2% в годовом соотношении, до $7,8 млрд ($0,90 на акцию). Определенное давление на прибыль оказал существенный рост расходов на кредитный риск. Выручка увеличилась на 2,7% в годовом соотношении, до $25,2 млрд. Банк смог нарастить чистый процентный доход на фоне увеличения объемов кредитования и процентных ставок", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения акции пробили ключевой уровень сопротивления и находятся на стадии консолидации. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $32,39 риск на портфель составит 0,31%", - указывают в "Финаме".

Bank of America Corp. - американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам.

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