Рынок акций РФ утром просел ниже 3090п по индексу МосБиржи из-за отсечки Норникеля, растет Магнит

Москва. 26 декабря. Рынок акций РФ утром во вторник демонстрирует смешанную динамику рублевых цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и попыток нефти подрасти (Brent торгуется выше $79 за баррель); индекс МосБиржи откатился ниже 3090 пунктов из-за отсечки дивидендов в акциях "Норникеля" за 9 месяцев (915,33 руб. на акцию), продолжили рост бумаги "Магнита" в ожидании дивидендных новостей с собрания акционеров 28 декабря.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3087,32 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1060,12 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1%.

Доллар стоит 91,73 рубля (-0,03 рубля).

Подешевели акции "Норникеля" (-4,2%, до 16368 рублей), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,6% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,3% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,2%).

Подорожали акции "Магнита" (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,2%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", во вторник не ожидается важных макроэкономических новостей, способных оказать влияние на ход торгов на Мосбирже. Следовательно, внимание инвесторов будет приковано к частным случаям, а также динамике курса рубля и нефти. Нефть в любой момент может столкнуться с ростом волатильности на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Индекс МосБиржи не оставляет попыток преодолеть уровень сопротивления 3100 пунктов, однако отсечка в акциях "Норникеля" отложила это событие. Следующей целью роста может стать верхняя граница ценового диапазона - 3300 пунктов, полагают эксперты "БКС МИ".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 3050-3100 пунктов. Накануне акции "Яндекса" выросли на новостях, что ЦБ РФ зарегистрировал выпуск акций созданной в Калининграде МКАО "Яндекс". Рынок ждет завершения реструктуризации бизнеса "Яндекса", поэтому любые новости, которые свидетельствуют о прогрессе процесса разделения активов, воспринимаются позитивно, говорит аналитик.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, на рынке акций РФ в целом все спокойно. Индекс МосБиржи остается в широком боковике, где он пробудет до конца года, быть может, с небольшой тенденцией к росту. Но желание покупать на рынке есть, и оно выливается в рост котировок отдельных бумаг, как только для этого появляется повод, считает эксперт.

"Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) накануне неожиданно отчитался за 9 месяцев: по "префам" заработано около 23% дивдоходности. Но годовой показатель может быть ниже из-за укрепления рубля в последнем квартале года. Однако в любом случае дивдоходность "префов" "Сургута" будет наивысшей среди высоколиквидных акций. Бумагу имеет смысл покупать под дивиденды с учетом того, что в следующем году рубль скорее упадет, нежели вырастет, полагает Антонов.

Рубль по-прежнему не хочет падать, несмотря на конец года, когда в экономике традиционно увеличивается финансовая ликвидность из-за окончания расчетов бюджета, выплат бонусов и "тринадцатых зарплат". Пока также не чувствуется роста спроса на валюту для хеджирования рисков переноса позиций через праздники по акциям и облигациям. Это хороший знак, говорящий о том, что в начале следующего года рубль может немного укрепиться в результате выхода на рынок накопленной за праздники валютной выручки, считает представитель компании "Алор брокер".

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,3%).

Рынки Гонконга и Австралии закрыты в связи с рождественскими праздниками, также не работают биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы.

Трейдеры продолжают оценивать заявления главы Банка Японии Кадзуо Уэды, воспринятые рынком как сигнал того, что он не намерен спешить с ужесточением денежно-кредитной политики.

Накануне Уэда сказал, что вероятность достижения целей по инфляции, поставленных японским ЦБ, постепенно увеличивается. При этом он отметил наличие высокой неопределенности в плане прогноза экономической активности и инфляции как в Японии, так и в других странах. По словам Уэды, руководство Банка Японии намерено придерживаться взвешенной денежно-кредитной политики, пытаясь сбалансировать позитивные и негативные эффекты низких ставок для рынков.

Безработица в Японии в ноябре осталась на уровне предыдущего месяца - 2,5%, что является минимумом с января, сообщило во вторник министерство внутренних дел и связи страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, также не предполагал изменения безработицы по сравнению с октябрем.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) накануне влил в финансовую систему 381 млрд юаней ($53,65 млрд) в рамках семидневных операций обратного РЕПО. Процентная ставка по этим операциям составила 1,8% годовых. Кроме того, вливания в рамках операций 14-дневного обратного РЕПО составили 90 млрд юаней, ставка равнялась 1,95%. Центробанк намерен поддерживать достаточный уровень ликвидности на рынке в преддверии окончания 2023 года, говорится в заявлении ЦБ.

На нефтяном рынке утром во вторник цены слабо растут при низкой активности торгов после Рождества.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $79,25 за баррель (+0,3% к пятнице), февральская цена WTI - $73,64 за баррель (+0,1%).

В понедельник основные торги на ICE и NYMEX не проводились из-за праздника.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 3,3%, WTI - на 2,5%, на фоне проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море.

Движение танкеров в этом регионе резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда, и трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией.

Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS заявила накануне, что планирует возобновить перевозки через Красное море после реализации международной миссии по обеспечению безопасности для судов и предотвращению атак со стороны йеменских хуситов.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,86 млрд рублей (из них 1,88 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 1,01 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 919,71 млн рублей на обыкновенные акции Сбербанка).