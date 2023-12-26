Вероятен рост цен акций НЛМК, Северстали и ММК в 1П24 - Freedom Finance Global

Вероятен рост металлургической отрасли и восстановление котировок акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), "Северстали" и "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) в первом полугодии следующего года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"По данным Банка России, индекс делового климата за ноябрь с октябрьских 6,8 п. поднялся до 7,6 п., что превысило средние значения за 2021 год и было обеспечено увеличением ожиданий предприятий в отношении объемов производства и спроса. Ценовые ожидания предприятий в декабре выросли до 23,3 п. после снижения в ноябре. Мы полагаем, что рост российской экономики в уходящем году был обеспечен увеличением объемов производства в обрабатывающей промышленности, который продолжится и в 2024 году. Внутренний спрос усиливался, что привело к увеличению объемов розничных продаж вследствие индексации реальных доходов населения. В бюджет РФ на 2024 год заложены расходы на $330 млрд, это прежде всего придаст импульс развитию локальной металлургической промышленности. С учетом этого в первом полугодии 2024 года мы прогнозируем рост металлургической отрасли и восстановление котировок акций "НЛМК", "Северстали" и "ММК", которые значительно отстали от фондового рынка в целом", - пишет эксперт в обзоре.

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