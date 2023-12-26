"Префы" Сургутнефтегаза интересны для покупок под дивиденды - "Алор Брокер"

Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" могут быть интересны инвесторам для покупок под дивиденды, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Эмитент неожиданно отчитался за девять месяцев 2023 года. По "префам" заработано около 23% дивидендной доходности доходности, но годовой показатель может быть ниже из-за укрепления рубля в последнем квартале года. Однако в любом случае, по нашим оценкам, дивидендная доходность привилегированных акций будет наивысшей среди высоколиквидных акций. Бумагу имеет смысл покупать под дивиденды с учетом того, что в следующем году рубль скорее упадет, нежели вырастет", - пишет эксперт в комментарии.

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