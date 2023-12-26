Brent - около $79,3 за баррель

Цены на нефть слабо повышаются во вторник. Китайский рынок акций падает, японский стабилен на торгах во вторник.

Цены на нефть слабо повышаются во вторник на фоне низкой активности торгов после Рождества.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $79,29 за баррель, что на $0,22 (0,28%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,23 (0,31%), до $73,79 за баррель.

В понедельник основные торги на ICE и NYMEX не проводились из-за праздника.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 3,3%, WTI - на 2,5%, на фоне проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море.

Движение танкеров в этом регионе резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда, и трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией.

Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS заявила накануне, что планирует возобновить перевозки через Красное море после реализации международной миссии по обеспечению безопасности для судов и предотвращению атак со стороны йеменских хуситов.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах во вторник при низкой активности торгов.

Рынки Гонконга и Австралии закрыты в связи с рождественскими праздниками.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 стабилен в ходе сессии, по данным на 8:55 мск он прибавляет 0,03%.

Трейдеры продолжают оценивать заявления главы Банка Японии Кадзуо Уэды, воспринятые рынком как сигнал того, что он не намерен спешить с ужесточением денежно-кредитной политики.

Накануне Уэда сказал, что вероятность достижения целей по инфляции, поставленных японским ЦБ, постепенно увеличивается. При этом он отметил наличие высокой неопределенности в плане прогноза экономической активности и инфляции как в Японии, так и в других странах. По словам Уэды, руководство Банка Японии намерено придерживаться взвешенной денежно-кредитной политики, пытаясь сбалансировать позитивные и негативные эффекты низких ставок для рынков.

Безработица в Японии в ноябре осталась на уровне предыдущего месяца - 2,5%, что является минимумом с января, сообщило во вторник министерство внутренних дел и связи страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, также не предполагал изменения безработицы по сравнению с октябрем.

Число безработных в стране в прошлом месяце увеличилось на 40 тыс. и составило 1,69 млн человек. Количество занятых выросло на 560 тыс. - до 67,8 млн человек.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в ноябре приходилась 128 открытых вакансий против 130 месяцем ранее.

Акции Toyota Motor теряют в цене 0,3% на торгах во вторник. Накануне принадлежащий компании бренд Daihatsu объявил, что приостановит производство автомобилей. Ранее сообщалось, что независимое расследование выявило масштабные нарушения в проведении краш-тестов автомобилей Daihatsu.

Бумаги Honda Motor подешевели на 0,5%, Fast Retailing - на 0,4%, Advantest - подорожали на 1,5%.

Китайский Shanghai Composite теряет 0,8% в ходе торгов, южнокорейский Kospi - прибавляет 0,2%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) накануне влил в финансовую систему 381 млрд юаней ($53,65 млрд) в рамках семидневных операций обратного РЕПО. Процентная ставка по этим операциям составила 1,8% годовых.

Кроме того, вливания в рамках операций 14-дневного обратного РЕПО составили 90 млрд юаней, ставка равнялась 1,95%.

Центробанк намерен поддерживать достаточный уровень ликвидности на рынке в преддверии окончания 2023 года, говорится в заявлении ЦБ.

Акции технологических компаний являются лидерами снижения в Китае во вторник. Стоимость бумаг iSoftStone упала на 5,4%, Kunlun Tech - на 4,7%, 360 Security - на 3%.