Brent - около $79,3 за баррель
Цены на нефть слабо повышаются во вторник на фоне низкой активности торгов после Рождества.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $79,29 за баррель, что на $0,22 (0,28%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.
Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,23 (0,31%), до $73,79 за баррель.
В понедельник основные торги на ICE и NYMEX не проводились из-за праздника.
По итогам прошлой недели Brent подорожала на 3,3%, WTI - на 2,5%, на фоне проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море.
Движение танкеров в этом регионе резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда, и трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией.
Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS заявила накануне, что планирует возобновить перевозки через Красное море после реализации международной миссии по обеспечению безопасности для судов и предотвращению атак со стороны йеменских хуситов.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах во вторник при низкой активности торгов.
Рынки Гонконга и Австралии закрыты в связи с рождественскими праздниками.
Японский фондовый индекс Nikkei 225 стабилен в ходе сессии, по данным на 8:55 мск он прибавляет 0,03%.
Трейдеры продолжают оценивать заявления главы Банка Японии Кадзуо Уэды, воспринятые рынком как сигнал того, что он не намерен спешить с ужесточением денежно-кредитной политики.
Накануне Уэда сказал, что вероятность достижения целей по инфляции, поставленных японским ЦБ, постепенно увеличивается. При этом он отметил наличие высокой неопределенности в плане прогноза экономической активности и инфляции как в Японии, так и в других странах. По словам Уэды, руководство Банка Японии намерено придерживаться взвешенной денежно-кредитной политики, пытаясь сбалансировать позитивные и негативные эффекты низких ставок для рынков.
Безработица в Японии в ноябре осталась на уровне предыдущего месяца - 2,5%, что является минимумом с января, сообщило во вторник министерство внутренних дел и связи страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, также не предполагал изменения безработицы по сравнению с октябрем.
Число безработных в стране в прошлом месяце увеличилось на 40 тыс. и составило 1,69 млн человек. Количество занятых выросло на 560 тыс. - до 67,8 млн человек.
Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в ноябре приходилась 128 открытых вакансий против 130 месяцем ранее.
Акции Toyota Motor теряют в цене 0,3% на торгах во вторник. Накануне принадлежащий компании бренд Daihatsu объявил, что приостановит производство автомобилей. Ранее сообщалось, что независимое расследование выявило масштабные нарушения в проведении краш-тестов автомобилей Daihatsu.
Бумаги Honda Motor подешевели на 0,5%, Fast Retailing - на 0,4%, Advantest - подорожали на 1,5%.
Китайский Shanghai Composite теряет 0,8% в ходе торгов, южнокорейский Kospi - прибавляет 0,2%.
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) накануне влил в финансовую систему 381 млрд юаней ($53,65 млрд) в рамках семидневных операций обратного РЕПО. Процентная ставка по этим операциям составила 1,8% годовых.
Кроме того, вливания в рамках операций 14-дневного обратного РЕПО составили 90 млрд юаней, ставка равнялась 1,95%.
Центробанк намерен поддерживать достаточный уровень ликвидности на рынке в преддверии окончания 2023 года, говорится в заявлении ЦБ.
Акции технологических компаний являются лидерами снижения в Китае во вторник. Стоимость бумаг iSoftStone упала на 5,4%, Kunlun Tech - на 4,7%, 360 Security - на 3%.