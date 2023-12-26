Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 26 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах во вторник при низкой активности торгов. Рынки Гонконга и Австралии закрыты в связи с рождественскими праздниками. Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,16%. Трейдеры продолжают оценивать заявления главы Банка Японии Кадзуо Уэды, воспринятые рынком как сигнал того, что он не намерен спешить с ужесточением денежно-кредитной политики.

Накануне Уэда сказал, что вероятность достижения целей по инфляции, поставленных японским ЦБ, постепенно увеличивается. При этом он отметил наличие высокой неопределенности в плане прогноза экономической активности и инфляции как в Японии, так и в других странах. По словам Уэды, руководство Банка Японии намерено придерживаться взвешенной денежно-кредитной политики, пытаясь сбалансировать позитивные и негативные эффекты низких ставок для рынков.

Китайский Shanghai Composite теряет 0,8% в ходе торгов, в то время как южнокорейский Kospi прибавляет 0,2%. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) накануне влил в финансовую систему 381 млрд юаней ($53,65 млрд) в рамках семидневных операций обратного РЕПО. Процентная ставка по этим операциям составила 1,8% годовых. Кроме того, вливания в рамках операций 14-дневного обратного РЕПО составили 90 млрд юаней, ставка равнялась 1,95%. Центробанк намерен поддерживать достаточный уровень ликвидности на рынке в преддверии окончания 2023 года, говорится в заявлении ЦБ.

В свою очередь цены на нефть слабо повышаются во вторник на фоне низкой активности торгов после Рождества. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $79,29 за баррель, что на 0,28% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,31%, до $73,79 за баррель. В понедельник основные торги на ICE и NYMEX не проводились из-за праздника.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 3,3%, WTI - на 2,5%, на фоне проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море. Движение танкеров в этом регионе резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда, и трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией. Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS заявила накануне, что планирует возобновить перевозки через Красное море после реализации международной миссии по обеспечению безопасности для судов и предотвращению атак со стороны йеменских хуситов.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 25 декабря снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,861 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,243 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился всего на 0,003% и составил 105,73 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (23-25 декабря) прибавил 0,07%, поднявшись до 870,84 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Автодор-003Р-02" (+1%), "МТС-001P-20" (+0,7%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (+0,58%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-21" (-1,84%), "Норникель БО-001P-02" (-0,75%) и "Эталон-Финанс-П03" (-0,71%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ВсеИнструменты.ру" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 4 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. Объем выпуска по итогам сбора заявок был увеличен с "не менее 2 млрд рублей" до 4 млрд рублей. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные, будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Размер спреда установлен на уровне 2,5% годовых.

ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" 22 и 25 декабря разместило три выпуска 10-летних жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-39 объемом 49,93 млрд рублей, серии БО-001P-40 объемом 109,724 млрд рублей и серии БО-001P-41 объемом 22,247 млрд рублей. Все три займа погашаются осенью 2033 года, по всем выпускам предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ.РФ. Ставки купонов бондов серии БО-001P-39 будут рассчитываться как ключевая ставка ЦБ, действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода + 1,86% годовых; ставка 1-го купона установлена на уровне 16,86% годовых. Ставка 1-го купона облигаций серии БО-001P-40 установлена на уровне 9% годовых до погашения, серии БО-001P-41 - 7,8% годовых до погашения.

МФК "Джой мани" завершила размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-6-го ежемесячных купонов была установлена на уровне 23% годовых, ставка 7-12-го купонов - на уровне 22% годовых, 13-24-го купонов - 19% годовых, 25-36-го купонов - 17% годовых. Выпуск размещен в рамках бессрочной программы облигаций компании объемом 3 млрд рублей. Бумаги в рамках программы могут быть размещены на срок до 10 лет среди квалифицированных инвесторов по закрытой подписке. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Концерн "Россиум" 26 декабря начнет размещение 10-летних облигаций серии 003P-02 объемом 50 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых, купоны полугодовые. Ставки 2-5-го купонов будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2% годовых.

ООО "Балтийский лизинг" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П09 объемом от 3 млрд рублей на уровне 15,9% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 17,11% годовых. Купоны ежемесячные. Срок обращения займа - 10 лет, однако эмитент принял решение досрочно погасить выпуск через 3 года. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 2,5% от номинала будут погашены в даты окончания 1-35-го купонов, еще 12,5% номинала в дату окончания 36-го купона. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 25 декабря. Техразмещение запланировано на 27 декабря.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) установило размер премии 3-летних облигаций серии 003P-08R объемом 12 млрд рублей к ключевой ставке на уровне 1,3% годовых (130 базисных пунктов) и спреда к RUONIA по выпуску 4-летних облигаций серии 003P-09R объемом 15 млрд рублей - на уровне 1,4% годовых (140 базисных пунктов). Купоны по выпускам будут переменными. Ежемесячные купоны по 3-летнему выпуску будут с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Квартальные купоны по выпуску со сроком обращения 4 года - с привязкой к RUONIA. Сбор заявок на займы прошел 22 декабря. Техразмещение запланировано на 28 декабря. Выпуски будут доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами при прохождении теста.

ООО "Магистраль двух столиц" установило ставку 34-го купонного периода облигаций с залоговым обеспечением серии А1 на уровне 9,69% годовых, серии А2 - на уровне 9,19% годовых. Облигации серии А1 на 7,5 млрд рублей были размещены в мае 2015 года, серии А2 на 5,5 млрд рублей - в мае 2016 года сроком на 15 лет.

АО "Русская контейнерная компания" (MOEX: RCCO) (РКК) выплатило в полном объеме 12-й купон и погасило выпуск коммерческих облигаций серии КО-01 на общую сумму 167,18 млн рублей, тем самым эмитент вышел из технического дефолта. Выплата последнего купона (в размере 17,95 рубля на 1 облигацию) и погашение непогашенной части номинальной стоимости (в размере 400 рублей на 1 облигацию) были запланированы на 21 декабря, в надлежащий срок компания не смогла перечислить средства на выплату. В обращении остались еще 3 выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1 млрд рублей. По выпуску серии БО-02 выплата 3-го купона была произведена 21 декабря в полном объеме. 9 января предстоит выплата 2-го купона по бондам серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей.

АО "Роснано" выплатило последний купон и погасило выпуск биржевых облигаций серии БО-П01 на общую сумму 10,4 млрд рублей без государственной гарантии. Пятилетний выпуск объемом 10 млрд рублей был размещен в декабре 2018 года. Ставка последнего, 20-го, купона была установлена на уровне 15,5% годовых, размер выплаты по купону составил 386,4 млн рублей. Кроме того, согласно данным раскрытия, 25 декабря "Роснано" выплатило 15-й купон по облигациям серии 002Р-04 на сумму 110,565 млн рублей.