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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 90-92,5 руб./$1 во вторник - "Алор Брокер"
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26 декабря 2023 года 09:43
Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 90-92,5 руб./$1 во вторник - "Алор Брокер"
Пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 90-92,5 руб./$1 во вторник, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова. "Российская валюта по-прежнему не хочет падать, несмотря на конец года, когда в экономике традиционно увеличивается финансовая ликвидность из-за окончания расчетов бюджета, выплат бонусов и "тринадцатых зарплат". Пока также не чувствуется рост спроса на валюту для хеджирования рисков переноса позиций через праздники по акциям и облигациям. Это хороший знак, говорящий о том, что в начале следующего года рубль может немного укрепиться в результате выхода на рынок накопленной за праздники валютной выручки. Сопротивлением по паре доллар/рубль выступает отметка 92,5 руб./$1, а поддержкой - 90 руб./$1. В этом диапазоне ждем торгов во вторник", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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