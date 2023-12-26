Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 90-92,5 руб./$1 во вторник - "Алор Брокер"

Пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 90-92,5 руб./$1 во вторник, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Российская валюта по-прежнему не хочет падать, несмотря на конец года, когда в экономике традиционно увеличивается финансовая ликвидность из-за окончания расчетов бюджета, выплат бонусов и "тринадцатых зарплат". Пока также не чувствуется рост спроса на валюту для хеджирования рисков переноса позиций через праздники по акциям и облигациям. Это хороший знак, говорящий о том, что в начале следующего года рубль может немного укрепиться в результате выхода на рынок накопленной за праздники валютной выручки. Сопротивлением по паре доллар/рубль выступает отметка 92,5 руб./$1, а поддержкой - 90 руб./$1. В этом диапазоне ждем торгов во вторник", - пишет эксперт.

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