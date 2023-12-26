Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для "обычки" Сургутнефтегаза и "продавать" для "префов"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" и "продавать" для его привилегированных бумаг, сообщается в комментарии старшего аналитика Кирилла Бахтина.

"Опубликованная отчетность эмитента за 3К23 и 9М23 по РСБУ создает, на наш взгляд, положительный фон для "префов". Вклад 9М23 в размер годовых дивидендов составляет 13,2 руб./привилегированную акцию, однако ввиду укрепления рубля в 4К23 мы ожидаем чистый убыток по итогам октября-декабря, а дивиденд за весь 2023 год в размере 12 руб./привилегированную акцию. В наших макропараметрах на 2024 год прогнозный дивиденд составит лишь 4,4 руб./привилегированную акцию. Мы сохраняем наш рейтинг "продавать" по привилегированным бумагам "Сургутнефтегаза" и "покупать" по обыкновенным акциям", - пишет эксперт.

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