Возможна консолидация индекса Мосбиржи около 3100п или чуть выше до конца текущей недели - БКС Экспресс

Сильные трендовые движения по индексу Мосбиржи в оставшиеся торговые сессии текущего года маловероятны, возможно продолжение консолидации около 3100 пунктов или чуть выше, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Российский рынок акций показывает нейтральную динамику в начале недели, индекс Мосбиржи торгуется около 3100 пунктов. При этом объемы торгов остаются повышенными, несмотря на последнюю предновогоднюю неделю и выходные дни на ключевых мировых площадках. По индексу Мосбиржи в оставшиеся торговые сессии года не ожидается сильных трендовых движений. Возможно продолжение консолидации около 3100 пунктов или чуть выше. Сверху в качестве ориентира и ближайшего технического препятствия можно выделить уровень 3150 пунктов. "Лучше рынка" могут оставаться сталевары, финансовый сектор, а также отдельные истории типа "Яндекса", - указывает аналитик в обзоре. - Среднесрочная картина по индексу не меняется. По-прежнему актуален широкий боковой диапазон, в котором рынок находится пятый месяц. Ключевые уровни поддержи находятся около 2960-2990 пунктов. Помимо границы боковика здесь же проходит и годовой восходящий тренд. Причин для их пробоя вниз на текущей неделе нет. Сверху основным препятствием выступает район около 3280-3300 пунктов".

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