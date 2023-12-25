"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: покупать акции Магнита с целью 3260 руб

"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целевым ориентиром 6900 рублей руб. за штуку", открытую 14 августа 2023 года, в связи с достижением целевого ориентира, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

"Акции "Магнита" дошли до нашего целевого ориентира 6900 руб. Текущая доходность составляет +25,8%, - отмечают эксперты. - Напомним, в этот четверг пройдёт собрание акционеров "Магнита", где должны утвердить дивиденды за 2022 год в размере 412,13 руб. Дивидендная доходность составляет около 6%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 11 января 2024 года".

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