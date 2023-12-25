"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО" с целевой ценой 4,77 рубля за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 18,2% текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Несмотря на то, что "Интер РАО" потеряла доходы от своего наиболее маржинального направления - поставок электроэнергии в Европу, позиции компании остаются достаточно сильными, - пишет аналитик Юшкова Елена. - Финансовые результаты "Интер РАО" за 9 месяцев 2023 года по многим показателям оказались лучше аналогичного периода 2021 и 2022 годов".

"Интер РАО" - крупнейший по выручке в России энергетический холдинг с активами в генерации, сбыте и трейдинге. По объему выработки электроэнергии компания занимает 3-е место в России после "Росатома" и "РусГидро", по производству тепла - 3-е место после "Т-Плюс" и "Мосэнерго".

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