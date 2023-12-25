"Финам" повысил рейтинг бумаг TCS Group до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг расписок TCS Group с "держать" до "покупать", подтвердив целевую цену этих бумаг на уровне 3508 рублей, что предполагает потенциал роста 14,5% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"ГДР TCS Group за последние недели заметно скорректировались вниз вместе с широким рынком и, на наш взгляд, выглядят интересно для покупки, - указывает аналитик Игорь Додонов. - TCS Group весьма уверенно прошла через кризисный 2022 год, а в текущем году показывает быстрое восстановление финпоказателей. Так, чистая прибыль в III квартале подскочила почти в 4 раза г/г, при этом ROE остается самым высоким среди крупнейших банков РФ. Мы ожидаем, что благодаря эффективной бизнес-модели и сильному бренду TCS Group сможет успешно противостоять нынешнему определенному ухудшению операционной среды и в 2024 году продолжит демонстрировать быстрый рост финпоказателей".

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